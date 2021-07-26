Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»

Тренер ЦСКА рассказал о задачах клуба на новый сезон.

Задача — побеждать в каждом следующем матче, мы двигаемся от игры к игре. Войти в пятерку или тройку лучших? Об этом пока не говорили, но я думаю, что такой клуб, как ЦСКА , не может ставить других задач, только самые серьезные.