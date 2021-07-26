Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о задачах клуба на новый сезон.
Задача — побеждать в каждом следующем матче, мы двигаемся от игры к игре. Войти в пятерку или тройку лучших? Об этом пока не говорили, но я думаю, что такой клуб, как ЦСКА, не может ставить других задач, только самые серьезные.
Недавно Бабаян рассказал о восстановлении после травм двух игроков основного состава ЦСКА.
Впрочем, может у Березуцкого и получится, у Игнашевича ведь пёрло. Правда, в лиге попроще и с соперниками пожиже. Но ведь пёрло же!
Кстати, сегодня будет интересно взглянуть на дебют в РПЛ Кержакова. Соперник у него посерьёзнее Уфы будет...
Впрочем, может у Березуцкого и получится, у Игнашевича ведь пёрло. Правда, в лиге попроще и с соперниками пожиже. Но ведь пёрло же!
Кстати, сегодня будет интересно взглянуть на дебют в РПЛ Кержакова. Соперник у него посерьёзнее Уфы будет...