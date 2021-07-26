ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Бабаян: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом следующем матче»

вчера, 11:33

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о задачах клуба на новый сезон.

Задача — побеждать в каждом следующем матче, мы двигаемся от игры к игре. Войти в пятерку или тройку лучших? Об этом пока не говорили, но я думаю, что такой клуб, как ЦСКА, не может ставить других задач, только самые серьезные.

Недавно Бабаян рассказал о восстановлении после травм двух игроков основного состава ЦСКА.

Все новости
Едвай — о переходе в «Локомотив»: «Это один из сильнейших клубов РПЛ»
Сегодня, 17:45 Комментарии4
Сёмин: «Ситуация у нового тренерского штаба сборной России тяжёлая»
Сегодня, 14:24 Комментарии11
Червиченко: «В целом мне „Спартак“ понравился. „Рубин“ победил неожиданно»
Сегодня, 03:52 Комментарии15
Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте в РПЛ»
Сегодня, 03:04 Комментарии6
Бауэр: «Считаю, что мы играли не хуже ЦСКА»
Сегодня, 02:42 Комментарии12
Андронов: «Какие основания назначать Карпина? Очень слабый тренер»
Сегодня, 01:55 Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:44
При чем тут вообще Олич? Олич работал помощником в сборной непродолжительное время, а Березуцкий работал помощником в клубе у Слуцкого и Ганчаренко, что является более весомым аргументом. Чего вы нас раньше времени хороните? Будет как будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49, ред.
Задача — побеждать в каждом следующем матче, мы двигаемся от игры к игре.
Странно слышать такие заявления от тренера топ клуба России у которого всегда стояла только одна задача, - стать чемпионом России !!! Такие задачи как хочется побеждать в каждом матче, ставят все клубы, где бы и с кем бы не играли . Я незнаю ни одного тренера который бы сказал сегодня можно и проиграть или сыграть в ничью. Видимо всё таки внутри клуба и тренерского штаба понимают, что с таким составом ставить задачу на чемпионство просто не реально. А что же всё таки происходит внутри руководства клуба, что команда осталась без усиления, ещё и теряет своего лидера в лице Влашича , да и эксперимент с назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого кажется очень не здоровой ситуацией . От сюда и такие задачи. Посмотрим как будут справляться с этим в руководстве клуба и тренерском штабе. Можно только пожелать чтобы все в скором времени разрешилось !!!
Удачи и Успехов тебе ЦСКА !!! Всем Добра !!!
Gorasul
Gorasul
вчера в 12:58
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:35
    Это только слова.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:52
    Кончай болтать,с такой игрой уже в следующем туре покатитесь вниз.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:47
    Задача есть осталось только их ппетворить в реальность.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:45
    Ну-ну, эту неделю можно поликовать и потрепаться. Придут и сложные матчи, а у Лёхи опыта ноль. Олич хоть в сборной работал, и то не потянул.
    Впрочем, может у Березуцкого и получится, у Игнашевича ведь пёрло. Правда, в лиге попроще и с соперниками пожиже. Но ведь пёрло же!
    Кстати, сегодня будет интересно взглянуть на дебют в РПЛ Кержакова. Соперник у него посерьёзнее Уфы будет...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:43
    В призеры попасть вряд ли получится.
    drug01
    drug01
    вчера в 11:38
    А как этого достичь???
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:38
    Нужны только победы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100