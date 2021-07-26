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Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»

вчера, 10:21

Наставник «Динамо» Сандро Шварц продолжает изучать русский язык.

Cерьёзный прогресс, шаги вперед ощутимы. У меня два занятия в неделю с преподавателем по зуму, если позволяет время — три. Каждый урок длится час, вот буквально сегодня было занятие, на днях следующее. Основное направление — словарный запас, сейчас я пытаюсь читать на кириллице. А еще занимаемся грамматикой, уже спрягаю глаголы: «я буду, ты будешь».

Когда начал изучать русский язык, мне он показался намного сложнее, чем в итоге. Тут еще важно твое окружение: почти все в «Динамо» говорят по-русски, это помогает. Но он все равно остается сложным из-за кириллицы, другого алфавита. Каждый раз, когда выезжаю в Москву, стараюсь читать вывески. Не знаю, правильно ли ставлю ударение и прочее, и даже порой не знаю, что они обозначают, мне главное — прочесть.

Недавно защитник «Краснодара» прочитал стихотворение на русском языке.

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Все комментарии
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
вчера в 16:29
Молодец. Серьёзный подход.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:47
Вот такие люди достойны Уважение, за всё что он делает!!! Это как тренер, он заставил говорить о своей молодёжи как о игроках сборной и как будущие звёздные игроки России. И это он начал ставить на игры за основу Динамо. Показав себя в играх за клуб они стали привлекатся в сборную страны. А его отношение к изучению русского языка, говорит об уважении к стране в которой он находится и работает. Тем самым сближает себя к людям которые его окружают и игрокам с которыми ему просто постоянно быть в контакте и в игре и на тренировках. Это всё только сближает и вызывает уважение к Шварцу . И вот такому человеку и тренеру можно было бы и доверить возглавить сборную страны. Хочется пожелать Шварцу всего самого наилучшего и достижения своих целей !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:35
Очевидно, изучая русский язык, Сандро Шварц не "тренер-однодневка", а тренер, который всерьёз и надолго... Тренер, который изучает язык страны, в которой он живёт и работает, вызывает уважение... Изучения языка для общения с людьми, которые окружают тебя ежедневно, говорит о том, что он уважительно относится и к стране, и к людям, которые живут в этой стране...
Хочется пожелать Сандро отличных результатов с командой "Динамо"... Побольше бы таких тренеров-иностранцев в РПЛ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:19
Как правило Главные тренеры, особенно иностранные, не могут похвастать своим долголетием в нашем отечественном футболе, поэтому если у них проблемы с языком, то они ограничиваются помощью переводчика при общении с прессой, персоналом клуба и отечественными игроками и не ставят перед собой цель обязательного глубокого изучения русского языка. Шварцу нужно отдать должное, наверное это первый иностранный специалист, который проявил такую инициативу, если только она не показушная, чтобы расположить к себе начальство и болельщиков клуба. Пожелаю Сандро успехов в работе с командой и в изучении Великого и Могучего!
minai
minai
вчера в 11:07
МА-МА МЫ-ЛА РА-МУ тебе в помощь
Gahi
Gahi
вчера в 11:04
Очень похвально когда тренер иностранец желает знать язык там где он работает. Сандро действительно основательно подходит ко всему что может помочь ему в работе, как с футболистами так и с журналистами. Не каждый работавший иностранный тренер подходил к себе с такой требовательностью и настойчивостью в изучении русского языка, тем более когда появлялась возможность заниматься и три дня в неделю. Так что хочется пожелать чтобы Шварц стал сильным в изучении русского языка как Шварценеггер в спорте, чтобы он смог добиться больших побед с командой Динамо. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:29
Похвально, что изучает русский. Мог бы заставить всех учить немецкий ;)
suiw
suiw
вчера в 10:28
Успехов Сандро в языке и чемпионате
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:26
Молодец. Видно что не только заработать пришёл
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