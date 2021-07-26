Шварц: «Сейчас я пытаюсь читать на кириллице, уже спрягаю глаголы»

Наставник «Динамо» продолжает изучать русский язык.

Cерьёзный прогресс, шаги вперед ощутимы. У меня два занятия в неделю с преподавателем по зуму, если позволяет время — три. Каждый урок длится час, вот буквально сегодня было занятие, на днях следующее. Основное направление — словарный запас, сейчас я пытаюсь читать на кириллице. А еще занимаемся грамматикой, уже спрягаю глаголы: «я буду, ты будешь».

Когда начал изучать русский язык, мне он показался намного сложнее, чем в итоге. Тут еще важно твое окружение: почти все в «Динамо» говорят по-русски, это помогает. Но он все равно остается сложным из-за кириллицы, другого алфавита. Каждый раз, когда выезжаю в Москву, стараюсь читать вывески. Не знаю, правильно ли ставлю ударение и прочее, и даже порой не знаю, что они обозначают, мне главное — прочесть.