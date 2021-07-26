Алдонин: «Надеюсь, что у Березуцкого всё получится в ЦСКА»

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на победу москвичей над «Уфой».
Самый главный критерий — победа. Но могу сказать, что счет 1:0 — достаточно зыбкий. И «Уфа» неплохо действовала. Гости могли и отыграться. В концовке было небольшое разочарование, поскольку Щенников травму получил. Думаю, дебют Березуцкого можно считать удачным.
Верю ли в Березуцкого как в главного тренера? Это громкие слова. Я пока не готов отвечать на такие вопросы. Я желаю ему успехов. Главное, чтобы все у него сложилось, чтобы команда побеждала. Надеюсь, что все у него получится.
Ранее стало известно, почему хавбек ЦСКА Никола Влашич не играл в матче с «Уфой».
Встреча с Зенитом как раз в шестом туре станет ответом на многие вопросы !!!
Встреча с Зенитом как раз в шестом туре станет ответом на многие вопросы !!!