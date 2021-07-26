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Алдонин: «Надеюсь, что у Березуцкого всё получится в ЦСКА»

вчера, 08:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на победу москвичей над «Уфой».

Самый главный критерий — победа. Но могу сказать, что счет 1:0 — достаточно зыбкий. И «Уфа» неплохо действовала. Гости могли и отыграться. В концовке было небольшое разочарование, поскольку Щенников травму получил. Думаю, дебют Березуцкого можно считать удачным.

Верю ли в Березуцкого как в главного тренера? Это громкие слова. Я пока не готов отвечать на такие вопросы. Я желаю ему успехов. Главное, чтобы все у него сложилось, чтобы команда побеждала. Надеюсь, что все у него получится.

Ранее стало известно, почему хавбек ЦСКА Никола Влашич не играл в матче с «Уфой».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:26
Почему не Игнашевич? У него хоть какой-то опыт главного тренера есть
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:27
После шестого тура всё будет ясно .
Встреча с Зенитом как раз в шестом туре станет ответом на многие вопросы !!!
minai
minai ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:11
Главный вопрос: Когда его выгонят из ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:40
Получается или нет поймём после 5-6 тура.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:38
Первый матч откровенно не порадовал. Посмотрим , что будет дальше???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:20
1-0 вполне достаточно для победы, начало положено.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:10
Кто его знает хотелось чтобы получилось.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:06
Алексею, конечно, удачи, но ему будет невероятно тяжело!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:06
Скептиков среди болельщиков пока больше, чем оптимистов.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:02
Пожелаем Алексею Владимировичу успехов в родном ПФК ЦСКА.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:02
Время покажет,в любом случае удачи
Gahi
Gahi
вчера в 09:01
Если будет стараться и анализировать каждый матч и работать над ошибками вместе с командой то непременно получится. Но а если на всё смотреть поверхностно, на то как играет команда, скорее всего будет трудно что-либо достичь. Поэтому Березуцкому нужно расти вместе с командой, набирается опыта самостоятельно принимать на себя важные и взвешенные решение, которые должны быть прежде всего в интересах клуба ЦСКА. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Посмотрим как он будет играть с сильными командами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Удачи ему, но он вряд ли потянет...
beefs
beefs
вчера в 08:40
все надеятся, посмотрим...
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