ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавазашвили: «В игре против „Ростова“ Дзюба будет работать на 200%»

01 августа 2021, 16:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что у нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы будет дополнительная мотивация в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова».

Все знают о взаимоотношениях Карпина и Дзюбы в «Спартаке». Потом Дзюба ушел в «Зенит» и расцвел. В последние 2-3 года, когда Артём играет против «Спартака», «Ростова», когда играет против команд, за которые выступал раньше, выкладывается на 200%, чтобы доказать, что зря был обижен, что его кандидатуру зря бросали туда-сюда, обвиняя в чем-то. В игре против «Ростова» Дзюба будет работать на 200%.

Ранее Валерий Карпин рассказал, будет ли Дзюба вызываться в сборную России.

Все новости
Комличенко: «Жалко, что так мало поработал с Карпиным»
Сегодня, 00:05 Комментарии5
Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»
Вчера, 23:24 Комментарии5
«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»
Вчера, 23:18 Комментарии4
«Вы нас ругали часто, но любили». Глебов попрощался с Карпиным
Вчера, 22:42 ФотоКомментарии10
Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»
Вчера, 22:31 Комментарии9
Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной
Вчера, 21:34 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 12:47
82-й год деду. Еще и не то сморозить может.
4RT
4RT
01 августа в 19:33
Вот только пусть попробует забить,сгниёт на лавке...😁
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 19:14
Походу Ростов сегодня ждёт разгром.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 17:50
Дзюба на 100% процентов работает одной рукой по мнению анзора он будет работать двумя руками.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ayawrik (раскрыть)
01 августа в 17:47
100% правой + 100% левой = 200%
mihaluch
mihaluch
01 августа в 17:43
А Дзюбе наплевать что думает про него старая дыра.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 17:40
Скоро всё увидим!
Ayawrik
Ayawrik
01 августа в 17:25
правой или левой рукой?
112910415
112910415
01 августа в 17:25
попробует, если сможет
rubinovyi2
rubinovyi2
01 августа в 17:24
Лишь-бы руки не отнялись...
200%-это не шутка...)))
Gunslinger
Gunslinger
01 августа в 17:23
Значит ждём от Артёмки дубль в ворота Валерки!!! :)))
stanichnik
stanichnik
01 августа в 17:19
Хочется возразить Кавазашвили, чем это Дзюбу обидели в Ростове? Как раз наоборот на Дону болельщики местной команды с теплотой отзываются об игроке, которого приютили у себя сосланного из Спартака на два года вместе с Джано Ананидзе. Кстати в тот период Артём и раскрылся, как хороший нападающий, забив за дончан восемнадцать голов, проиграв по этому показателю только Халку и благодаря этому впоследствии оказался в Питере. Понятно, что сейчас есть, что доказывать Дзюбе, но только не из чувства мести или обиды на фк Ростов. а прежде всего новому Главному тренеру сборной, что на него можно рассчитывать, как на нападающего, как на пока ещё действующего капитана команды. Болейте за своих, а не за чужих!
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 17:10
Уважаемый Анзор Кавазашвили должен знать что играть на максимуме можно только на 100%
На 200% нельзя. Может он имел ввиду на 20%?
ДСА
ДСА
01 августа в 17:01
А может наоборот, будет играть спустя рукава.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100