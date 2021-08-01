Кавазашвили: «В игре против „Ростова“ Дзюба будет работать на 200%»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что у нападающего «Зенита» будет дополнительная мотивация в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова».

Все знают о взаимоотношениях Карпина и Дзюбы в «Спартаке». Потом Дзюба ушел в «Зенит» и расцвел. В последние 2-3 года, когда Артём играет против «Спартака», «Ростова», когда играет против команд, за которые выступал раньше, выкладывается на 200%, чтобы доказать, что зря был обижен, что его кандидатуру зря бросали туда-сюда, обвиняя в чем-то. В игре против «Ростова» Дзюба будет работать на 200%.