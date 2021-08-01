ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тренер ЦСКА Бабаян: «В первом тайме очень низко опустились»

01 августа 2021, 12:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки – отсюда и проблемы в первом тайме.

Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно. У «Локомотива» были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило.

Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру – уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.

В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает.

На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос – забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать.

Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

Все новости
Комличенко: «Жалко, что так мало поработал с Карпиным»
Сегодня, 00:05 Комментарии5
Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»
Вчера, 23:24 Комментарии5
«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»
Вчера, 23:18 Комментарии4
«Вы нас ругали часто, но любили». Глебов попрощался с Карпиным
Вчера, 22:42 ФотоКомментарии10
Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»
Вчера, 22:31 Комментарии9
Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной
Вчера, 21:34 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:06
Если бы наиграли , то была бы ничья. ЦСКА играл круто только последние 20 минут матча, когда вышли Дзагоев Влашич и Энджуке
112910415
112910415
01 августа в 14:52
не пришлось бы с такими тренерами опуститься заметно ниже
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 августа в 14:40
Это маленькие хитрости,ныне именуемые БАБАЙКИ...
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 14:39
Это кто-будущий главнюк убитого ЦСКА? Ещё ниже опуститесь,понятное дело!
cska59
cska59 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 13:43
Бабаев,Бабаян.
cska59
cska59
01 августа в 13:39, ред.
Где понабрали этих физруков?Чем он отличился этот Бабаян?Молчал бы уже,физручела.Смотреть противно на такую игру.Лидеры сидят в запасе,Чалов изображает вингера и т.д.Кто вообще до этого додумался ?Гнать пора этих недотренеров,может еще что-то можно исправить даже с этими игроками.Я за отставку ВМГ,но такого эффекта от смены тренеров не ожидал.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 13:23
Откуда ты взялся , бродяга?!? Какой родственник тебя в ЦСКА пропихнул??? Главный то без опыта , а ты вообще турист .
Ironigor
Ironigor
01 августа в 13:08
Сборище тренеришек !
А этот вообще по каким таким заслугам в Тоболе , появился в ЦСКА??? Два супер тренера ставят эксперименты в топ клубе России. Парадоксальная ситуация требующая вмешательства компетентного специалиста.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 13:04
С Лёшей тренером низко опуститесь и в чемпионате...
swed27
swed27
01 августа в 13:03
Кони должны были брать хотя бы ничью
Mekail
Mekail
01 августа в 12:53
Да и во втором было не лучше
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 12:52
Сами низко опустились или так Локо вас низко опустил это не важно, важно то, что с такой игрой одно очко было бы как за праздник.
На, что вы надеялись, на случайный забитый гол и двухэтажный "автобус"?
Там три игрока (Рифат, Куликов, Смолов) накрутили по центру восемь защитников и забили издевательский заползший в ворота Акинфеева мяч, оказавшийся победным голом.
STVA 1
STVA 1
01 августа в 12:52
А что не выпустить с первых минут этих людей)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 августа в 12:47
Дзагоева, Влашича, Эджуке, надо выпускать играть в стартовом составе, тогда не придется низко опускаться в первом тайме.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ jobss (раскрыть)
01 августа в 12:45
Посмотрел в ленте. Другим кому продлили, не писали про 5 тысяч комментариев. У всех есть кроме меня? В моём профиле видно более 6 тысяч комментариев. В лигах я редко общаюсь и у меня там менее 50 комментариев. Поэтому я и обратился за продлением, так как у меня более 6 тысяч комментариев не в лигах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 12:44
Непонятно почему основные силы (Дзагоев, Влашич, Эджуке, Кучаев) сидят на лавке а потом выпускают на 20 минут это, что такая тактика, стратегия? Нихрена непонятно.
Cat01
Cat01
01 августа в 12:40
Потеря важных очков....
drug01
drug01
01 августа в 12:40
Счёт по игре
112910415
112910415
01 августа в 12:34
какой ещё контроль мяча ?
главный говорил, что нет такой задачи ...
beefs
beefs
01 августа в 12:31
опять если бы, ох уж эти если бы...
oFANATo
oFANATo
01 августа в 12:28
Значит надо это учесть и исключить в следующих матчах....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100