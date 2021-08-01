Тренер ЦСКА Бабаян: «В первом тайме очень низко опустились»

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) во 2-м туре РПЛ.
В первом тайме очень низко опустились. Конечно, это не было установкой, но так складывался матч. Не все получалось в плане контроля мяча, не хватало первой передачи после отбора в фазе переключения. Нам не удавалось быстро выходить в контратаки – отсюда и проблемы в первом тайме.
Не скажу, что было много моментов у наших ворот, но оборонялись очень низко и сыграли довольно-таки компактно. У «Локомотива» были один-два момента, как и у нас, но в целом по владению соперник в процентном соотношении был намного лучше, хотя до опасных моментов дело не доходило.
Во втором тайме с выходом на поле некоторых футболистов удалось изменить игру – уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация – такое бывает.
На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос – забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать.
Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.
А этот вообще по каким таким заслугам в Тоболе , появился в ЦСКА??? Два супер тренера ставят эксперименты в топ клубе России. Парадоксальная ситуация требующая вмешательства компетентного специалиста.
А этот вообще по каким таким заслугам в Тоболе , появился в ЦСКА??? Два супер тренера ставят эксперименты в топ клубе России. Парадоксальная ситуация требующая вмешательства компетентного специалиста.
На, что вы надеялись, на случайный забитый гол и двухэтажный "автобус"?
Там три игрока (Рифат, Куликов, Смолов) накрутили по центру восемь защитников и забили издевательский заползший в ворота Акинфеева мяч, оказавшийся победным голом.
На, что вы надеялись, на случайный забитый гол и двухэтажный "автобус"?
Там три игрока (Рифат, Куликов, Смолов) накрутили по центру восемь защитников и забили издевательский заползший в ворота Акинфеева мяч, оказавшийся победным голом.
главный говорил, что нет такой задачи ...
главный говорил, что нет такой задачи ...