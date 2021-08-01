Бистрович: «У „Локомотива“ хорошая команда»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ.
Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.
Играли низко, дали сопернику контролировать мяч, но, как я сказал, они не создавали моментов, а у нас во второй половине встречи остались силы на прессинг. Если бы «Локомотив» не забил второй гол, думаю, мы бы выиграли второй тайм.
Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.
С опасением ждем игры с Динамо.
Всем здоровья.
С опасением ждем игры с Динамо.
Всем здоровья.
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.