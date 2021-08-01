Бистрович: «У „Локомотива“ хорошая команда»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ .

Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.

Играли низко, дали сопернику контролировать мяч, но, как я сказал, они не создавали моментов, а у нас во второй половине встречи остались силы на прессинг. Если бы «Локомотив» не забил второй гол, думаю, мы бы выиграли второй тайм.