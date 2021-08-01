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Бистрович: «У „Локомотива“ хорошая команда»

01 августа 2021, 12:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 2-го тура РПЛ.

Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.

Играли низко, дали сопернику контролировать мяч, но, как я сказал, они не создавали моментов, а у нас во второй половине встречи остались силы на прессинг. Если бы «Локомотив» не забил второй гол, думаю, мы бы выиграли второй тайм.

Эксперты прогнозируют, что ЦСКА не сможет побороться за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман ответ oFANATo (раскрыть)
01 августа в 16:27
Да, и везет ему уже пятую игру подряд. А может вы просто играть слабо умеете?
Ironigor
Ironigor
01 августа в 15:04
У Локомотива хороший тренер! А в ЦСКА - тренеришонок бедолага !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 13:40
Если Алексей продолжит свои удивительные эксперименты, то придется вам ребятки скоро привыкать к новому тренеру . Две безликие игры , в которых команда начинает играть только с 65ой минуты, мало кому понравились. Почему весь креатив команды остался на лавке ??? Ведь в ЕК армейцы не играют , чего силы то беречь??? Странная стратегия и тактика у новоиспеченного главного тренера. Уже игра с Уфой подкинула много вопросов, но Алексей и в игре с Локо решил наступить на те же грабли, но Локо - не Уфа, наказали "мудреца" Леху.
С опасением ждем игры с Динамо.
Всем здоровья.
Сварожич
Сварожич
01 августа в 13:15
Хорошая....пока...главное чтобы в пути вагончики не потерялись....
mihaluch
mihaluch
01 августа в 12:50
Везёт всегда сильнейшим.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 12:27, ред.
Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)

Во втором тайме с выходом на поле Влашича, Дзагоева,Эджуке, Кучаева удалось изменить игру уже при счете 1:2 появились моменты, было три-четыре эпизода, где мы должны были забивать, но, к сожалению, не получилось.
В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация такое бывает. Локо просто больше повезло.
112910415
112910415
01 августа в 12:25
пока хорошая ...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 августа в 12:25
Кристиян забил отличный гол со стандарта.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 августа в 12:20
Вчера мы в этом убедились в следующем туре раскажете, что Динамо хорошая команда.
beefs
beefs
01 августа в 12:10
если бы да кабы, а результат на табло...
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