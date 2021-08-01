Ловчев: «Не понимаю, почему Ларссона и Промеса считают топ-игроками»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что некоторым игрокам команды не хватает спартаковского духа.
Для многих красно-белых болельщиков Промес и Ларссон – топ-игроки. Я не понимаю, почему это так. Сколько они сыграли на Евро-2020? Они даже и тайм на двоих не отыграли. Это говорит о том, что они чуть ниже среднего уровня. Лучше бы дали шанс развиваться молодым футболистам.
Уже не говорю о том, что у них нет спартаковского духа. Спартаковский дух есть у тех футболистов, которые играют в «Спартаке» больше десяти лет. Таких футболистов, к сожалению, в «Спартаке» почти не осталось.
Бывший игрок «Спартака» же считает, что «красно-белые» смогут стать чемпионами в этом сезоне.
А после того как Ловчев развалил Мини Футбольный перспективный клуб Спартак,
всем всё ЯСНО
А после того как Ловчев развалил Мини Футбольный перспективный клуб Спартак,
всем всё ЯСНО
Оба качественные футболисты для РПЛ, а Ларссон одно из открытий чемпионата.
Ловчев, как легенда Динамо, забывается и несёт чушь!
Оба качественные футболисты для РПЛ, а Ларссон одно из открытий чемпионата.
Ловчев, как легенда Динамо, забывается и несёт чушь!
https://youtu.be/27edUTKUL1A
Ларссон хороший игрок, но далеко не топ по меркам Европы. Для Спартак возможно.
И как же такие как Ловчев достали уже со своим духом. Эта романтика давно уже в прошлом.
Ларссон хороший игрок, но далеко не топ по меркам Европы. Для Спартак возможно.
И как же такие как Ловчев достали уже со своим духом. Эта романтика давно уже в прошлом.
Промес не тот,что был в Спартаке, хотя и тогда шуму было больше, чем реальных заслуг.
А Ларссон..
Ну, что Ларссон? Звезд с неба не хватает, работу выполняет, не выше.
Промес не тот,что был в Спартаке, хотя и тогда шуму было больше, чем реальных заслуг.
А Ларссон..
Ну, что Ларссон? Звезд с неба не хватает, работу выполняет, не выше.
на телевидение и радио
на телевидение и радио