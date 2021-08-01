Ловчев: «Не понимаю, почему Ларссона и Промеса считают топ-игроками»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что некоторым игрокам команды не хватает спартаковского духа.

Для многих красно-белых болельщиков Промес и Ларссон – топ-игроки. Я не понимаю, почему это так. Сколько они сыграли на Евро-2020? Они даже и тайм на двоих не отыграли. Это говорит о том, что они чуть ниже среднего уровня. Лучше бы дали шанс развиваться молодым футболистам.

Уже не говорю о том, что у них нет спартаковского духа. Спартаковский дух есть у тех футболистов, которые играют в «Спартаке» больше десяти лет. Таких футболистов, к сожалению, в «Спартаке» почти не осталось.