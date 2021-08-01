ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ловчев: «Не понимаю, почему Ларссона и Промеса считают топ-игроками»

01 августа 2021, 14:19

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев считает, что некоторым игрокам команды не хватает спартаковского духа.

Для многих красно-белых болельщиков Промес и Ларссон – топ-игроки. Я не понимаю, почему это так. Сколько они сыграли на Евро-2020? Они даже и тайм на двоих не отыграли. Это говорит о том, что они чуть ниже среднего уровня. Лучше бы дали шанс развиваться молодым футболистам.

Уже не говорю о том, что у них нет спартаковского духа. Спартаковский дух есть у тех футболистов, которые играют в «Спартаке» больше десяти лет. Таких футболистов, к сожалению, в «Спартаке» почти не осталось.

Бывший игрок «Спартака» же считает, что «красно-белые» смогут стать чемпионами в этом сезоне.

Все новости
Комличенко: «Жалко, что так мало поработал с Карпиным»
Сегодня, 00:05 Комментарии5
Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»
Вчера, 23:24 Комментарии5
«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»
Вчера, 23:18 Комментарии4
«Вы нас ругали часто, но любили». Глебов попрощался с Карпиным
Вчера, 22:42 ФотоКомментарии10
Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»
Вчера, 22:31 Комментарии9
Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной
Вчера, 21:34 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 11:57
Да на Матче таких экспертов хоть пруд пруди. Тех, кто где-то что-то когда-то развалили. И что ? Он оценивает ИГРОКОВ, а не работу тренера. Это понятно?
stavr74
stavr74 ответ Мага Шульман (раскрыть)
вчера в 10:26
Как понимаю мне до Вас еще далеко ;)).
А после того как Ловчев развалил Мини Футбольный перспективный клуб Спартак,
всем всё ЯСНО
pomor45
pomor45
01 августа в 21:44
Вот, когда от этого пресловутого "спартаковского духа" и духа не останется, тогда и дела пойдут лучше. Представляю как европейскому тренеру мешает этот ДУХ. Ему европейский футбольный менталитет прививать надо, а тут под ногами спартаковские старички путаются под ногами со своим спартаковским духом.
Константин Белых
Константин Белых
01 августа в 20:08
Ларссон звезда.. А 41ы Ловчева который непонятно как очутился в элите-вопрос..
Галя Каблукова
Галя Каблукова
01 августа в 19:32
Я думаю.. Что бы давать оценки , нужно как минимум что то из себя представлять...Ладно Ловчев, пинал деревянный мяч...А некоторые из писателей и того не умеют..
batog
batog ответ makkie (раскрыть)
01 августа в 18:34
Он Спартаковец! Играл в 60е и начале 70х. Кстати не плохо играл.
batog
batog
01 августа в 18:31
Евгений Серафимович это у тебя от короновируса! Выздоравливай! Грибы только проверенные кушай, гадость всяую не кури и не пей. Еще раз выздоравливай!
LOpp
LOpp
01 августа в 17:31
Ловчев последний хранитель спартаковского духа
ve8qkqpr8vs4
ve8qkqpr8vs4
01 августа в 17:15
Потому что так принято у нас называть игроков которые получают большую зарплату.
makkie
makkie
01 августа в 17:13
Интересно, кто считает Промеса и Ларссона топ-игроками?
Оба качественные футболисты для РПЛ, а Ларссон одно из открытий чемпионата.
Ловчев, как легенда Динамо, забывается и несёт чушь!
antant1
antant1
01 августа в 17:13
По меркам РПЛ они топ, что удивительного
второй
второй
01 августа в 17:10, ред.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    01 августа в 17:04
    Промес как вернулся оттуда стал другим, слабым подобием того каким уходил.


    Ларссон хороший игрок, но далеко не топ по меркам Европы. Для Спартак возможно.
    И как же такие как Ловчев достали уже со своим духом. Эта романтика давно уже в прошлом.
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ stavr74 (раскрыть)
    01 августа в 16:54
    Предложи свои услуги У тебя обязательно получится.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    01 августа в 16:39
    Они не топы, а топы в Россию едут сейчас? Пусть молодые игрой докажут что лучше. Не только из за российского паспорта.
    Зовите меня - Хозяин
    Зовите меня - Хозяин ответ Стасодзюб (раскрыть)
    01 августа в 16:29
    Хороший перевод стрелок. Когда нечего ответить по существу, пиши про Дзюбу и Чалова(
    МапС
    МапС
    01 августа в 16:09
    От Ловчева уже душком попахивает, а он все про дух говорит.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    01 августа в 16:02
    Ловчев Промеса с Ларсоном на дух не переносит.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    01 августа в 15:55
    С Ловчевым согласен. Оба футболиста не выше уровнем, чем среднестатистический российский...
    Промес не тот,что был в Спартаке, хотя и тогда шуму было больше, чем реальных заслуг.
    А Ларссон..
    Ну, что Ларссон? Звезд с неба не хватает, работу выполняет, не выше.
    VIC2
    VIC2
    01 августа в 15:50
    Опять старпёровским духом прёт от Ловчева
    stavr74
    stavr74
    01 августа в 15:35
    Не понимаю , почему Ловчева считают топ экспертом , приглашают
    на телевидение и радио
    mihaluch
    mihaluch
    01 августа в 15:35
    Для нас Промес не топ и Ларсон не топ.
    112910415
    112910415
    01 августа в 15:07
    по российским меркам они именно таковы !
    волгодон 2
    волгодон 2
    01 августа в 15:01
    Ларссон необходимый дух приобретет к 32-м годам,а Промес на экваторе,он хоть и старше,а 5 лет отпахал,к 2026-му году его тоже неминуемо настигнет пресловутый дух.
    beefs
    beefs
    01 августа в 14:56
    какие они топы, но кому то это нужно...
    Брулин
    Брулин
    01 августа в 14:54
    На месте департамента коммуникаций спартака я бы первым делом перекрыл воздух «ветеранам». Их комментарии наносят огромный вред клубу и команде
    ABir
    ABir
    01 августа в 14:43
    Может они и не топ по европейским меркам, но в России они одни из лучших в своём амплуа
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    01 августа в 14:39
    за идею никто и никогда не играл, даже в СССР давали квартиры,машины, премии, сами игроки это признают
    yrasikos22
    yrasikos22
    01 августа в 14:38
    Их считают таковыми только Спартак,тем самым хоть немного себя успокаивая что их команда хорошего уровня...
    За адекватность
    За адекватность
    01 августа в 14:36
    Условно дух, сердца и.т.п. у футболистов были уже сравнительно давно, во времена страны, которая канула в Лету. Сейчас все эти патриотические понятия заменены более осязаемым, которое называется деньги. Где-то футболисты их зарабатывают, а в РПЛ, к большому сожалению, по большей части их получают. Как обычно личное мнение.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100