Тарасов: «Меня обидела ситуация в „Локомотиве“»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов высказал мнение о текущей ситуации в «Локомотиве».
Что касается ситуации в «Локомотиве», когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк еще довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды.
Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что «Локомотив» может продать лидеров команды.