Тарасов: «Меня обидела ситуация в „Локомотиве“»

Полузащитник «Велеса» высказал мнение о текущей ситуации в «Локомотиве».

Что касается ситуации в «Локомотиве», когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк еще довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды.