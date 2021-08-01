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Тарасов: «Меня обидела ситуация в „Локомотиве“»

01 августа 2021, 10:05

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов высказал мнение о текущей ситуации в «Локомотиве».

Что касается ситуации в «Локомотиве», когда узнал новость про Крыховяка, сразу позвонил Антону Миранчуку, он сказал, что это правда. Меня эта ситуация обидела, я переживаю за «Локомотив» и не понимаю, для чего это делается. Крыховяк еще довольно молодой футболист, показывает отличный футбол и является лидером команды.

Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что «Локомотив» может продать лидеров команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:05
Красава Тарасов. Слил Миранчука. Настоящий друг
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Борислaв (раскрыть)
01 августа в 16:34, ред.
Чего такой шум подняли вокруг Крыховяка? Что криминального в том, что руководство сообщило ему о непродлении контракта? Эту новость слышит в своей жизни каждый игрок, раньше или позже. Ему ведь не предлагали сколько-там кратное понижение зарплаты за переподписание контракта? Я считаю что неправильно повел себя в этой ситуации именно Крыховяк. Можно было уладить этот вопрос без всякого ажиотажа. А обижаться ему не на что, последний сезон в Локо он отыграл не на том уровне к которому мы привыкли. Что же касается Евро, то его он просто обо.... обгадил. И чему обижаться?
valt134
valt134
01 августа в 15:10
Никак «сбитый лётчик» не уймётся. Твой поезд уже ушёл и на подножку последнего вагона ты не запрыгнул.
порт
порт ответ Борислaв (раскрыть)
01 августа в 13:52, ред.
Ну и не диванного знатока.
Борислaв
Борислaв
01 августа в 13:44
Ну да....мнение компетентного специалиста
sir_Alex
sir_Alex
01 августа в 13:37
Бузов не догоняет, объясните ему.
ДСА
ДСА
01 августа в 11:50
Интересно посмотреть, что из этого получится.
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 11:37
А может все гораздо проще? ..Крыховяк заразился отечественной ленью и стал получать,а не зарабатывать,..а новый менеджмент проводит нормальный процесс оптимизации,рождающий кучу негативных слухов и вопросы болельщиков.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 августа в 11:35
Пусть тебя это не касается
lotsman
lotsman
01 августа в 11:15
А что переживать за Локомотив? Локомотив в норме.
ermak6848
ermak6848
01 августа в 11:12
Ой! Какой нежный - срочно в мед пункт на привику от лгбт...
oFANATo
oFANATo
01 августа в 11:12
Тарасов до сих пор переживает за Локо.....
RBA
RBA
01 августа в 11:04
На обиженных воду возят и хрен кладут.
Брулин
Брулин
01 августа в 10:48
Да что ты, вообще, понимаешь Дима??))) Если Ржд реально урезает финансирование, то шаги правильные, налетели юродивые.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
01 августа в 10:47
Скоро все из Локо за Велес играть будут))))
berda2003
berda2003
01 августа в 10:40
от тебя, как от "лидера", избавились сразу, как только появился в центре поля с косой...
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 10:34
Крыховяк молодой для зенита
particular
particular
01 августа в 10:19
Сопереживающий голос из глубин ФНЛ...
shlomo
shlomo
01 августа в 10:17
Играй теперь за Велес...
112910415
112910415
01 августа в 10:11
дело давно не в Гжегоже ...
Cat01
Cat01
01 августа в 10:11
ЗАЧЕМ старое ворошить
drug01
drug01
01 августа в 10:10
Это было давно
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