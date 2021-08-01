ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ерохин: «Все настраиваются на „Зенит“ словно на последний бой»

01 августа 2021, 16:02
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин порассуждал о предстоящем матче против «Ростова» в РПЛ.

Для нас каждая игра — это максимальная мотивация. Каждый следующий сезон (в плане защиты титула) сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» словно на последний бой.

Для меня самая главная мотивация — это делать все, чтобы «Зенит» выиграл. На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

Все новости
Комличенко: «Жалко, что так мало поработал с Карпиным»
Сегодня, 00:05 Комментарии5
Федотов — о матче с «Ахматом»: «„Сочи“ заслуженно взял три очка»
Вчера, 23:24 Комментарии5
«У нас очень много новичков в команде». Талалаев после поражения от «Сочи»
Вчера, 23:18 Комментарии4
«Вы нас ругали часто, но любили». Глебов попрощался с Карпиным
Вчера, 22:42 ФотоКомментарии10
Мостовой — о Карпине: «Не справился со стрессом совмещения за две недели»
Вчера, 22:31 Комментарии9
Сёмин прокомментировал решение Карпина покинуть «Ростов» ради сборной
Вчера, 21:34 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ protest58us (раскрыть)
01 августа в 22:39
    Ислам0926
    Ислам0926
    01 августа в 18:41
    Не забывай Ерохин где ты имя себе сделал
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 августа в 18:24
    Сашке с лавочки все хорошо видно, он врать не будет.
    протон1
    протон1
    01 августа в 18:02
    Огонь, задавший вопросы будто и так, и эдак пытался выудить у Ерохина ответ, что "да, да, очень хочу показать себя перед Карпиным" ))
    protest58us
    protest58us ответ makkie (раскрыть)
    01 августа в 17:41
    Спартак тоже...как никак халявные очки Зенита)
    batog
    batog
    01 августа в 17:28
    Ой да ладно Саша!!!!
    LOpp
    LOpp
    01 августа в 17:27
    Особенно Брюгге из-за всех сил настраивается
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Трезвый повар (раскрыть)
    01 августа в 17:24
    Более того, на игры с Зенитом большинство команд выходят обреченными! Трудно играть с целой системой выстроенной Газпромом!
    antant1
    antant1
    01 августа в 17:20
    Что-то я не заметил этого) Может Александр ты со Спартаком перепутал?)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    01 августа в 17:16
    Александр Ерохин переоценивает значимость Зенита
    На последний бой можно настраиваться если играешь в финале кубка России. Или играешь в плей-офф еврокубков
    А очередная игра в чемпионате России пусть даже с таким сильным соперников как Зенит не может быть последним боем
    makkie
    makkie
    01 августа в 17:14
    Сочи, Оренбург и Урал влепили по лайку!)
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 августа в 17:04
    Теперь у Ростова супертренер, его нельзя подводить.
    stanichnik
    stanichnik
    01 августа в 16:56
    Не льсти себе Саша, это ваша команда всегда настраивается, словно на последний бой, потому что вы себя так позиционируете, что в случае поражения вашу игру будут все обсуждать и мыть вам кости вплоть до следующего тура, как в СМИ, так и в соц.сетях, а каждая ваша победа воспринимается , как должное. В подтверждение моих слов количество комментариев после провального вашего выступления или любого резонансного скандального события вокруг вашего клуба на том же soccere фиксируют рекордное количество комментариев, отнюдь не лестного содержания. Но в то же время,чего греха таить, каждая команда в РПЛ была бы рада спустить вас на землю, но только не любой ценой, а просто доказав, что не боги горшки обжигают.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    01 августа в 16:49
    Зенит порвал бы всех в Лиге Чемпионов, просто все настраиваются на Зенит как на последний бой! Да еще и Семак сказал Ерохину что задачи выйти из группы нет!)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 августа в 16:41
    Так всегда и бывает...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    01 августа в 16:38
    Ерохин: Все настраиваются на «Зенит» словно на последний бой.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
    и тут же добавляет: На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
    Получается что Ерохин даже на условный Тамбов настраивается как на последний бой! Балабол короче!)
    sv_1969
    sv_1969
    01 августа в 16:36, ред.
      Legend 6
      Legend 6
      01 августа в 16:30
        Ironigor
        Ironigor
        01 августа в 16:23
        «Все настраиваются на „Зенит“ словно на последний бой»
        КАРТИНА ЕРОХИНА , - "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ " !!!)))
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        01 августа в 16:04
        Это понятно, играть то надо с чемпионом
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100