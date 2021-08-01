Ерохин: «Все настраиваются на „Зенит“ словно на последний бой»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче против «Ростова» в РПЛ .

Для нас каждая игра — это максимальная мотивация. Каждый следующий сезон (в плане защиты титула) сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» словно на последний бой.

Для меня самая главная мотивация — это делать все, чтобы «Зенит» выиграл. На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.