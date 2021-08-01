Ерохин: «Все настраиваются на „Зенит“ словно на последний бой»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин порассуждал о предстоящем матче против «Ростова» в РПЛ.
Для нас каждая игра — это максимальная мотивация. Каждый следующий сезон (в плане защиты титула) сложнее предыдущего. Все настраиваются на «Зенит» словно на последний бой.
Для меня самая главная мотивация — это делать все, чтобы «Зенит» выиграл. На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.
Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.
Настоящие "профессионалы" )
Настоящие "профессионалы" )
На последний бой можно настраиваться если играешь в финале кубка России. Или играешь в плей-офф еврокубков
А очередная игра в чемпионате России пусть даже с таким сильным соперников как Зенит не может быть последним боем
На последний бой можно настраиваться если играешь в финале кубка России. Или играешь в плей-офф еврокубков
А очередная игра в чемпионате России пусть даже с таким сильным соперников как Зенит не может быть последним боем
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
и тут же добавляет: На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
Получается что Ерохин даже на условный Тамбов настраивается как на последний бой! Балабол короче!)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
и тут же добавляет: На сто процентов стремлюсь выкладываться в каждой игре.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271701/erohin-aleksandr
Получается что Ерохин даже на условный Тамбов настраивается как на последний бой! Балабол короче!)
Выходят условно 11 ребят из Ростова. А против них 11 игроков, судья, ВАР, РФС, депутаты, нефть, газ...
Выходят условно 11 ребят из Ростова. А против них 11 игроков, судья, ВАР, РФС, депутаты, нефть, газ...
КАРТИНА ЕРОХИНА , - "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ " !!!)))
КАРТИНА ЕРОХИНА , - "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ " !!!)))