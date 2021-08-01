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Жемалетдинов: «Порадовали болельщиков»

01 августа 2021, 09:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ.

Самое главное – выиграли. Порадовали болельщиков, всех, кто связан с клубом. Это была очень важная победа, в дерби. Вторая игра, очень принципиальный матч.

Как забил гол? «Стеночка» с Федей хорошо прошла. Честно говоря, не очень хорошо помню момент, какой-то был сумбур, ко мне отскочил мяч, я ударил в одно касание. Потом смотрю – мяч в воротах. Побежал радоваться.

Конечно, хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше на стадионе. Надеюсь, в скором будущем их будет ещё больше.

Победа – как поздравление к празднику? Можно сказать и так, пусть все железнодорожники порадуются за команду, за клуб!

Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что «Локомотив» может продать лидеров команды.

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Все комментарии
протон1
протон1
01 августа в 18:10
Пока что лучший игрок рпл на старте, очень впечатляет.
Дoбрыня
Дoбрыня
01 августа в 13:47
Три очка всегда лучше чем одно или ничего...:)
beefs
beefs
01 августа в 11:19
конечно порадовали, ведь победа всегда это радость...
mihaluch
mihaluch
01 августа в 10:46
Заслуженная победа всегда в радость.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
01 августа в 10:37
А ведь про него не пишут хвалебные статьи на соккере как в свое время про подающих надежды армейцев)
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 10:36
Динамо красивей два первых гола забила, в одно касание
чемпионство с душком
чемпионство с душком
01 августа в 10:11
Особенно порадовали болельщиков ЦСКА
112910415
112910415
01 августа в 10:10
Рифат в большом порядке !
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 10:07
Спасибо за победу всей команде!!!
Победный гол вообще получился на загляденья. Втроём (Рифат, Смолов, Куликов) прошли сквозь "автобус" и мяч издевательский закатился в сетку ворот!!!
stanichnik
stanichnik
01 августа в 10:07
Любая победа в радость, а над одним из конкурентов в канун праздника радость вдвойне.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 августа в 09:57
Жемалетдинов забил три мяча в двух матчах. Тащер "Локомотива".
Mangur
Mangur
01 августа в 09:42
Победа всегда в радость.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 09:32
Наворотил делов Орешкин, как бы в восьмерке то удержаться.
Локо большую часть матча был лучше.
Игру проиграл Березуцкий.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 августа в 09:31
Поздравляю с победой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 09:28
Мы снова не будем играть в еврокубках,с такой игрой!
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