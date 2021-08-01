Жемалетдинов: «Порадовали болельщиков»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ.
Самое главное – выиграли. Порадовали болельщиков, всех, кто связан с клубом. Это была очень важная победа, в дерби. Вторая игра, очень принципиальный матч.
Как забил гол? «Стеночка» с Федей хорошо прошла. Честно говоря, не очень хорошо помню момент, какой-то был сумбур, ко мне отскочил мяч, я ударил в одно касание. Потом смотрю – мяч в воротах. Побежал радоваться.
Конечно, хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше на стадионе. Надеюсь, в скором будущем их будет ещё больше.
Победа – как поздравление к празднику? Можно сказать и так, пусть все железнодорожники порадуются за команду, за клуб!
Напомним, что перед дерби с ЦСКА появилась информация о том, что «Локомотив» может продать лидеров команды.
Победный гол вообще получился на загляденья. Втроём (Рифат, Смолов, Куликов) прошли сквозь "автобус" и мяч издевательский закатился в сетку ворот!!!
Победный гол вообще получился на загляденья. Втроём (Рифат, Смолов, Куликов) прошли сквозь "автобус" и мяч издевательский закатился в сетку ворот!!!
Локо большую часть матча был лучше.
Игру проиграл Березуцкий.
Локо большую часть матча был лучше.
Игру проиграл Березуцкий.