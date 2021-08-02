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Кавазашвили: «Дзюбе нужно извиниться перед Карпиным? Это бред»

вчера, 12:24

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о непростых взаимоотношениях наставника «Ростова» Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Не вижу ничего странного в том, что Карпин и Дзюба вчера не пообщались. О чем им говорить на клубном уровне?

Еще слышу мнение, что Дзюбе следовало бы извиниться перед Карпиным. Но это вообще бред. Карпин гнобил Дзюбу в «Спартаке», за что Артем должен перед ним извиняться? Мы же не в рабской стране живем.

Если мстительное отношение Карпина перевесит здравый смысл, то ему надо будет отказаться от должности главного тренера сборной.

Да, Артем в интервью резко высказывался про Карпина, но это его мнение. Тем более Карпин действительно сливал Дзюбу из «Спартака», тут никакого секрета нет.

Ранее Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:33
Читателей уже раздражают журналисты, без конца пережёвывающие эту тему!
13 RUS
13 RUS
вчера в 19:50
Дзюба вчера играл в своем стиле, как бревно
Ravshan878
Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
вчера в 18:58
Misses. Уважаемый Анзор Махарашвили был на поле. Выращивал виноградов, для чача🍇⚱.😎.)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:02
Жаль, что нет пердивного чемпионата мира по футболу, как в хоккее. Карпин нас и туда бы вывел)))
mat73
mat73
вчера в 17:10
Вы все заметили? - эта тема всё поднимается и поднимается не самими Карпиным Валерием и Артемкой, а всякими журналистами и прочими "специалистами"!
Достали! Сами раздувают истерику, набрасывают амно на вентилятор!
161регион
161регион
вчера в 16:33
Карпин-деревянному: на колени с&ка)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:58
Дзюба скоро закончит карьеру. Карпин скорее всего облажается со сборной и будет уволен через полгода. Так что эти две персоны не стоит особо обсуждать.
OzonBoy
OzonBoy
вчера в 15:53
Вообще не понимаю, в чем вопрос. Карпин тренер он игрок. Вот все
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:27
Это их личное дело...
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:45
"Да, Артем в интервью резко высказывался про Карпина, но это его мнение." Так чего Вы бурю в стакане поднимаете? Карпин не вызовет Дзюбу в сборную и это будет его мнение. Более того, это его право, как главного тренера определять кто нужен сборной, а кто нет, потому как он несет ответственность за результат. Я думаю все СМИ, аки коршуны, сидят и ждут состава сборной на предстоящие в сентябре матчи на предмет присутствия Дзюбы, дабы попытаться поднять шкандаль вселенского масштаба. Как обычно личное мнение.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:33
Карпухе сейчас вообще не до Дзюбы. Он озадачен другой миссией - планомерный и методичный вывод Ростова на новый уровень - в пердив!
альсато
альсато
вчера в 14:31
я чет не понял всей диспозиции...есть главный тренер Сборной!..есть капитан и игрок Зенита!....Где тут связь?))))))
Mi6
Mi6
вчера в 14:30
Чего все носятся с этим Дубиньо? Посредственный игрок
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:21
Вчера Зенит выиграл,но что показал Дзюба ? Толком ничего,никакой игры,ни скорости. И что его нахваливают,за что? За то что игрок Газпрома? Много чести для рукоблюдства
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 14:18
Анзору думать особо нечем.
kyxy
kyxy
вчера в 14:16
Все эти тренеришки (Карпин, Манчини, Эмери) завидуют и гнобят великого рукаку
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ YVG (раскрыть)
вчера в 14:15
По сравнению с Карпиным дзюба точно не игрок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:13
Люди с годами маразмеют анзор не исключение.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:09
Борзописцам лишь бы ситуацию нагнетать
YVG
YVG
вчера в 13:43
Кавазашвили прав. Если Дзюба не игрок сборной, то Карпин точно не тренер.
berda2003
berda2003
вчера в 13:40, ред.
сколько можно, о том, как поссорились: "онанист и гламурная болонка"?
STVA 1
STVA 1 ответ quinn-se (раскрыть)
вчера в 13:35
Это по его мнению по ходу не перспективная тема была
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:34
Вместо того, чтобы, выяснять кто прав, кто нет, кому перед кем извиняться..., ВОЗМОЖНО-ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ: забыли и "проехали"... По-мужски: личное на втором плане, на первом- сборная России и её интересы, её результаты, а свои обоснованные и необоснованные амбиции, претензии, оставить и забыть, раз и навсегда!
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 13:33, ред.
Надо им обоим предложить встать на одно колено на поле, друг перед другом, как это делают толерасты западные 😂😂😂
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:28
У Дзюбы начинается возрастной игровой спад. Это уже было заметно на чемпионате европы
И если Карпин не пригласит его в сборную, а предпочтёт тех кто в данный момент будет находиться в более лучшей форме, то всё-равно найдутся люди которые скажут или напишут что Карпин не вызвал его из-за личной неприязни
Mangur
Mangur
вчера в 13:25
"Девочки не ссорьтесь". Смешно это
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:18
Кого из себя возомнил Дзюба ?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:16
Да , Дзюбе надо извиниться , но Карпин его не простит никогда !)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:16
Дзюба: "I can live with that"
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:09
Может Анзору Дзюбу усыновить??? Уж очень он в него влюбленный.
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