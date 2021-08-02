Кавазашвили: «Дзюбе нужно извиниться перед Карпиным? Это бред»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о непростых взаимоотношениях наставника «Ростова» и форварда «Зенита» .

Не вижу ничего странного в том, что Карпин и Дзюба вчера не пообщались. О чем им говорить на клубном уровне?

Еще слышу мнение, что Дзюбе следовало бы извиниться перед Карпиным. Но это вообще бред. Карпин гнобил Дзюбу в «Спартаке», за что Артем должен перед ним извиняться? Мы же не в рабской стране живем.

Если мстительное отношение Карпина перевесит здравый смысл, то ему надо будет отказаться от должности главного тренера сборной.

Да, Артем в интервью резко высказывался про Карпина, но это его мнение. Тем более Карпин действительно сливал Дзюбу из «Спартака», тут никакого секрета нет.