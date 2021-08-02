Лепехин: «„Ростов“ стал слабее. Во всяком случае по последним матчам»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

На мой взгляд, «Зенит» победил по делу. Мне трудно судить, стал «Зенит» сильнее или не стал, но «Ростов», на мой взгляд, стал слабее. Во всяком случае по последним матчам. Безнадежно они играли как в атаке, так и в обороне. Особо ничего у них не получилось. Год или два назад у ростовчан была очень интересная команда. Они хорошо бежали вперед, контратаки великолепно проходили, а сейчас ничего не получается.

Карпин мыслями уже в сборной России? Нет, Карпин не будет что-то делать в ущерб клубу или, наоборот, в ущерб сборной. Наверняка он всё обдумал и понимает, чем и когда будет занят. Тем более главным тренером сборной он был назначен неделю назад, а команда всё-таки строится более длительный срок.

Доволен ли я игрой «Зенита»? Да, выиграли по делу. Конечно, бывают и более фееричные игры у «Зенита». И еще важный момент: команда создавала интригу, до последнего ведя в один мяч. Конечно, это добавляло нервозности. Наверное, было бы более правильно повести сразу 3:0 и уже спокойно играть.