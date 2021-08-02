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Лепехин: «„Ростов“ стал слабее. Во всяком случае по последним матчам»

вчера, 00:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

На мой взгляд, «Зенит» победил по делу. Мне трудно судить, стал «Зенит» сильнее или не стал, но «Ростов», на мой взгляд, стал слабее. Во всяком случае по последним матчам. Безнадежно они играли как в атаке, так и в обороне. Особо ничего у них не получилось. Год или два назад у ростовчан была очень интересная команда. Они хорошо бежали вперед, контратаки великолепно проходили, а сейчас ничего не получается.

Карпин мыслями уже в сборной России? Нет, Карпин не будет что-то делать в ущерб клубу или, наоборот, в ущерб сборной. Наверняка он всё обдумал и понимает, чем и когда будет занят. Тем более главным тренером сборной он был назначен неделю назад, а команда всё-таки строится более длительный срок.

Доволен ли я игрой «Зенита»? Да, выиграли по делу. Конечно, бывают и более фееричные игры у «Зенита». И еще важный момент: команда создавала интригу, до последнего ведя в один мяч. Конечно, это добавляло нервозности. Наверное, было бы более правильно повести сразу 3:0 и уже спокойно играть.

В «Ростове» остались недовольны судейством в матче против «Зенита».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 15:01
вообще то, это НЕКОРРЕКТНО обсуждать команду-к которой ты не имеешь никакого отношения!...говори , Костя, про Зенит....
Legend 6
Legend 6
вчера в 09:42
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 08:57
    Интересно, Лепёхин с каким периодом сравнивает. Если со вторым кругом прошлого чемпионата, то Ростов не стал играть слабее. Так же проигрываем более сильным соперникам. Только теперь без болельщиков
    Если он сравнивает с командой 2-х летней давности то конечно Ростов стал слабее. Это понимают даже люди далёкие от футбола
    Потому что в прошлом сезоне Ростов был вынужден продать 7 игроков основы. Иначе клуб мог стать банкротом
    Конечно после такой распродажи Ростов стал слабее
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:29
    Что-то у Картина в клубе не клеится, весь фарт, наверное, на сборную ушел.
    Tostao
    Tostao
    вчера в 08:25
    Если так и дальше пойдёт, то вопрос о двойной работе Карпина сам собой отпадёт. Ростову уже сейчас надо искать нового тренера.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 08:17
    Надо что то делать
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:14
    Придёт Норманн и ещё кого то не хватает и всё встанет на свои места.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 08:10
    Согла ен с Лепёхой!
    swed27
    swed27
    вчера в 07:57
    Лишь сборная не стала слабее
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 07:53
    Хотелось бы верить, что Ростов ещё наберёт форму. Однако не стоит забывать, что их ГТ в этом году будет разрываться на две команды. Боюсь, что к зимней паузе Ростов подойдёт не на своём месте.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 07:49
    Они своё ещё наверстают
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 07:39
    Щас начнутся оды "Флагману".
    ОПС
    ОПС
    вчера в 07:35
    Должны еще воспрянуть.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 07:28
    Посмотрим, что будет в следующих матчах...
    YVG
    YVG
    вчера в 07:25
    Зенит доминировал во всем, счет мог быть и 10-0, Зенит играл лениво.
    drug01
    drug01
    вчера в 07:22
    Это первые игры победы впереди
    112910415
    112910415
    вчера в 06:46
    не спешите их хоронить
    chromage
    chromage
    вчера в 06:43
    Карпину надо выбрать что-то одно. Усидеть на двух стульях будет сложно, к сожалению. В итоге, боюсь, пострадает и сборная и Ростов, от таких "экспериментов по совмещению".
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 06:37
    «Ростову» нужен другой тренер.
    ABir
    ABir
    вчера в 06:34
    Похоже, что Зенит особо и не напрягался, а при необходимости мог прибавить и забить еще
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ Mangur (раскрыть)
    вчера в 06:24, ред.
    Зенит был на голову выше!!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 06:13
    Сейчас фк Ростов может претендовать только на десятое место в лучшем случае.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 05:33
    «Ростов» при Карпине клуб второй половины таблицы РПЛ.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 05:33
    Ростов каждое ТО строится практически заноао
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 05:25
    Ростов играл очень слабо, Зенит был на голову сильнее.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 05:00
    Ростов мог бы сыграть и лучше, но Карпин уже неделю как с мыслями в игре с Хорватией. Удачи
    Mangur
    Mangur
    вчера в 04:49
    По игре, игра была равная. На результат повлияло судейство. Опять свистят в пользу Зенита.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 02:23
    Как можно вообще сравнивать состав Зенита и Ростова , возможности и цели клубов совершенно разные ?!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 01:43
    Слишком часто Ростов в последнее время вынужден продавать лидеров, потому и колбасит команду. Но команда не падает в пропасть , а продолжает бороться. Карпину удается держать команду на плаву, несмотря на серьезные потери.
    Ростов еще потреплет нервы многим.
    Всем здоровья.
    протон1
    протон1
    вчера в 00:53
    у карпина нету времени на ростов) все взоры обращены на сборную!
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