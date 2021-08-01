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Терюшков: «„Краснодар“ сегодня нас не удивил. Мы заслуженно победили»

01 августа 2021, 23:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

«Краснодар» сегодня нас не удивил. Я считаю, что мы заслуженно победили. Отдельно хочу отметить гол Кухарчука и игру Глушакова. «Химки» провели потрясающий матч. Надеюсь, мы больше не будем играть по сто минут.

Черников сыграл грубо, но это не фол на красную карточку. Судейство не хочется комментировать, для этого есть отдельные люди.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Краснодар» — «Химки».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:59
А должен был?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:10
Работа тренера в Краснодаре видна :))
Gahi
Gahi
вчера в 05:59
Каждая победа это уверенность команды на следующую игру. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:20
Химки с победой.
minai
minai
вчера в 00:28
Потому, что, Краснодар под руководством картофельного тренера - печальное зрелище.
Cat01
Cat01
вчера в 00:13
В футболе всякое бывает!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 23:12
Аксиома : Там где Витек , там полный сумбур!!!
sv_1969
sv_1969
01 августа в 23:09
Химки красавцы.
протон1
протон1
01 августа в 23:09
Краснодар вроде как продал ведущих игроков.
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