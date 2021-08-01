Терюшков: «„Краснодар“ сегодня нас не удивил. Мы заслуженно победили»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

«Краснодар» сегодня нас не удивил. Я считаю, что мы заслуженно победили. Отдельно хочу отметить гол Кухарчука и игру Глушакова. «Химки» провели потрясающий матч. Надеюсь, мы больше не будем играть по сто минут.

Черников сыграл грубо, но это не фол на красную карточку. Судейство не хочется комментировать, для этого есть отдельные люди.