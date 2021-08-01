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Черевченко: «Очень важная победа против сильного соперника»

01 августа 2021, 23:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

Очень важная победа против сильного соперника. «Краснодар» укрепился перед началом сезона, но хотелось бы отметить и наших ребят, которые выполнили все установки и показали хорошую игру. У противника было несколько неплохих моментов, но наши парни с этим справились.

Ключевой момент встречи? Наш забитый мяч. Хотя могли и должны были забивать второй. Что касается дальнейших планов, завтра мы проведём восстановительную тренировку. Послезавтра полноценный выходной по расписанию.

Матч против «Краснодара» из-за травмы пропускал один из защитников «Химок».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:56
Ценить нужно сейчас, а оценивать команды и тренеров-будем весной!..(ну тех тренеров, кто останется, до судного дня)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Краснодар не в форме,ни какой игры.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:13
Пока это главная сенсация.
ОПС
ОПС
вчера в 06:27
Хорошо и неожиданно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:31
Хороший тренер этот Черевченко
mihaluch
mihaluch
вчера в 02:47
Химки выглядели вполне достойно.
Gahi
Gahi
вчера в 01:27
Результат достойный уважения как тренера так и команды. Удачи
Caniggia
Caniggia
01 августа в 23:47
Молодец Черевченко! Тренер ноунеймов делает с ними результат! Вот кто должен был быть тренером сборной. А Валера сегодня очередной раз показал свою несостоятельность. Так будет и с хорватами. Влетим в одну калитку.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 23:31, ред.
Черевченко и Слуцкий - два лучших тренера на данный момент. Игорь так вообще делает нереальные вещи. Состав Химок состоит из игроков, которые малоизвестны, многие вообще оказались ненужными другим клубам, но тренеру удается тем не менее создавать из этих незвездных игроков вполне боеспособный коллектив.
Химкам респект !!! Быкам сочувствие, не того тренера они пригласили.
Всем здоровья.
minai
minai
01 августа в 23:30
А вот из Арсенала его выгнал некто Аджоев за то, что И.Черевченко упорно не ставил в осн. состав его сынка - некоего Аджоева младшего.
stanichnik
stanichnik
01 августа в 23:30
Черевченко продолжает творить чудеса, имея в своём распоряжении игроков среднего уровня, но за счёт чёткой организации игры каждый раз обыгрывает фаворитов.
протон1
протон1
01 августа в 23:19
Черевченко топ. Прекрасный тренер и вообще не вызывает негатива
Ironigor
Ironigor
01 августа в 23:17, ред.
Ганчаренко делает свое дело. Состав Краснодара на голову высше чем в Химках, играет состав команды, а игры поставленной главным тренером как не было в ЦСКА так и нет в Краснодаре. Такое ощущение что Ганчаренко и Березуцкий живут в своём футбольном мире и философии, которая понятна только им одним !!!)
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