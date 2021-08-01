Черевченко: «Очень важная победа против сильного соперника»

Главный тренер «Химок» подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:0).

Очень важная победа против сильного соперника. «Краснодар» укрепился перед началом сезона, но хотелось бы отметить и наших ребят, которые выполнили все установки и показали хорошую игру. У противника было несколько неплохих моментов, но наши парни с этим справились.

Ключевой момент встречи? Наш забитый мяч. Хотя могли и должны были забивать второй. Что касается дальнейших планов, завтра мы проведём восстановительную тренировку. Послезавтра полноценный выходной по расписанию.