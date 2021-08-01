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Ганчаренко: «„Химки“ 5 минут валялись на поле»

01 августа 2021, 23:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:1).

У нас был пенальти и другие моменты, когда мы могли развернуть матч в нашу сторону. До того, как Классон не забил пенальти, у нас была системность. Затем она продолжила быть. После пропущенного гола начали эмоционально играть. В результате системных моментов не было.

Не думаю, что мы заслужили этот счет, но в конце могли сыграть более хладнокровно, чтобы додавить «Химки». 9 минут? «Химки» 5 минут валялись на поле. Мы не можем с этим ничего поделать.

Сафонов? Игра состоит из ошибок. В прошлой игре он нас выручил, и мы его подняли вверх. А сегодня ошибка, которую мы могли исправить, но не помогли ему. 3 очка в двух турах? Домашнее поражение нас не красит.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Краснодар» — «Химки».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:49
предлагаю, того кто валяется, (если сопернику не предъявлена карточка) то этого "пластуна" удалять на 5 минут!)))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:24
Отмазался картошкин! Но в любом случае, с ним Краснодар будет выглядеть лучше, чем с физруком Мусаевым.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:41, ред.
Про ПЯТЬ минут Ганчаренко говорил не в своё оправдание, а в оправдание судьи, который добавил ДЕВЯТЬ минут.
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 09:34
Мастерство не пропьешь
ДСА
ДСА
вчера в 07:15
Тактика победы над Краснодаром ясна.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:09
Снова Михайлыч в ступоре хотя тренер добротный.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:35
Матч то длился не пять минут
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 06:30
Гончаренко,что в ЦСКА лепил нелепые отмазы,что сейчас тоже самое делает в Краснодаре.
112910415
112910415
вчера в 06:00
не гениальный тренер
swed27
swed27
вчера в 05:35
Ганчаренуо скоро погонят из Краснодара
Василий 50
Василий 50
вчера в 05:29
Это не оправдание
ОПС
ОПС
вчера в 03:20
Играть надо было.
4RT
4RT
вчера в 03:00
А вы полтора часа фигнёй страдали 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:22, ред.
85 минут вполне достаточно...чтоб добиться нужного результата...в домашнем матче...

Какие то ненужные слова в своё оправдание...
Если ты проиграл даже с назначенным пенальти... дома...команде с в разы меньшим бюджетом...- навряд ли стоит что то говорить...
Лучше просто поздравить тренера который добился победы....
Gahi
Gahi
вчера в 00:18, ред.
Всегда когда случается поражение тренер проигравшей команды должен найти в себе силы чтобы признать поражение как свою большую ошибку. Когда Ганчаренко понял что команда начинает переходить на эмоции то нужно было сразу остудить жаркий пыл футболистов и призвать их более хладнокровно вести игру и доводить свои комбинации точными ударами в створ ворот. По прогнозам победа должна была быть на стороне Краснодара, но, как всегда бывает, команда недооценила Химки, и наоборот переоценила свои возможности выиграть в этой игре легко и с крупным счётом, за что и поплатилась поражением на своём поле. Но с каждой игры, рдаже если это поражение, нужно сделать организационные выводы, чтобы более серьёзно и ответственно подходить к следующим матчам и не повторять прошлых ошибок команды. А Химки здорово проводят матчи, при всех своих проблемах команда играет так что добивается нужного для себя результата, молодцы. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 23:58
Когда быки выигрывают, то валяются не меньше - это уже норма.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 23:56
Не по мужски, не вырос
протон1
протон1
01 августа в 23:55
это не отмазка.
Futurista
Futurista
01 августа в 23:54
Валялись?)...лежа победили...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 августа в 23:53
Поэтому и добавили 9 минут. А плохому танцору яйца мешают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 августа в 23:50
Во всех командах валяются,и не кто не ноет!
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