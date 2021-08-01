Ганчаренко: «„Химки“ 5 минут валялись на поле»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:1).

У нас был пенальти и другие моменты, когда мы могли развернуть матч в нашу сторону. До того, как Классон не забил пенальти, у нас была системность. Затем она продолжила быть. После пропущенного гола начали эмоционально играть. В результате системных моментов не было.

Не думаю, что мы заслужили этот счет, но в конце могли сыграть более хладнокровно, чтобы додавить «Химки». 9 минут? «Химки» 5 минут валялись на поле. Мы не можем с этим ничего поделать.

Сафонов? Игра состоит из ошибок. В прошлой игре он нас выручил, и мы его подняли вверх. А сегодня ошибка, которую мы могли исправить, но не помогли ему. 3 очка в двух турах? Домашнее поражение нас не красит.