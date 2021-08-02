Орлов — о конфликте Карпина и Дзюбы: «Это наговоры. Они профессионалы»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
Это наговоры. Карпин и Дзюба — профессионалы. Будет Дзюба хорошо играть, не так, как в матче с «Ростовом», а лучше, попадет в сборную. Не будет — не попадает в сборную. У него сейчас сильные конкуренты. К ситуации надо относиться чисто со спортивной точки зрения, вот и всё.
Ранее Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России.
А Карпин пригласит Дзюбу в сборную только ели он действительно будет хорошо играть и забивать. Я так думаю
А Карпин пригласит Дзюбу в сборную только ели он действительно будет хорошо играть и забивать. Я так думаю
Мы все это наблюдали.
Мы все это наблюдали.
Только профессии у них разные.
Артём Сергеевич сегодня все 90 минут показывал тренеру сборной как сильно он не хочет играть в сборной Карпина....
Только профессии у них разные.
Артём Сергеевич сегодня все 90 минут показывал тренеру сборной как сильно он не хочет играть в сборной Карпина....