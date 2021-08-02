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Орлов — о конфликте Карпина и Дзюбы: «Это наговоры. Они профессионалы»

вчера, 00:03
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Это наговоры. Карпин и Дзюба — профессионалы. Будет Дзюба хорошо играть, не так, как в матче с «Ростовом», а лучше, попадет в сборную. Не будет — не попадает в сборную. У него сейчас сильные конкуренты. К ситуации надо относиться чисто со спортивной точки зрения, вот и всё.

Ранее Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:58
Профессионалам-зарплаты навалом!)))))
Брулин
Брулин
вчера в 11:00
Орлов: будет Дзюба хорошо играть, не так, как в матче с Ростовом, а лучше, попадёт в сборную. Не будет - не попадёт в сборную. Лучше не скажешь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 10:55
Конечно нет!
cska1948
cska1948
вчера в 09:36
Бабушки, сидящие у подъездов, в подмётки не годятся журналюгам в распространении сплетен.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:06
При Черчесове Дзюба не зависимо от игровой формы вызывался бы в сборную. Этот упёртый тренер не изменяет своим привычкам и любимчикам
А Карпин пригласит Дзюбу в сборную только ели он действительно будет хорошо играть и забивать. Я так думаю
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:02
У Дзюбы очень древняя профессия...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:41
Пора Дзюбе сделать ручкой, пройденный этап.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:41
Болельщики о чрезмерной любви Орлова к зениту: "Это все наговоры, он профессионал и ко всем относится одинаково"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:18
В лицо здоровоются, а потом плюют в спину.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:55
Вопрос о конфликте Карпина и Дзюбы пока не имеет особого значения - Артем не должен попадать в сборную по игровым кондициям.
112910415
112910415
вчера в 06:48
всё обойдётся без шума и пыли
Василий 50
Василий 50
вчера в 06:44
У каждого самооценка завышена
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 06:40
Они оба злопамятны
sv_1969
sv_1969 ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 06:38
Как он играет, его не только к сборной, а из зенита гнать надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:38
Снова умозаключения от гены, дзюба давно непрофессионал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:37
Вот и Геша вылез.
YVG
YVG ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 05:54
Неужели Чалов и Заболотный?
ОПС
ОПС
вчера в 05:26
как нибудь может разберутся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 05:23
Какие наговоры?
Мы все это наблюдали.
swed27
swed27
вчера в 04:26
Дзюба точно будет в сборной
Gahi
Gahi
вчера в 02:35
Здесь вопрос не в том кто есть кто, а какую игру и тактику будет использовать в сборной тренер Валерий Карпин, скорее всего и будут подбираться футболисты под эту модель. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:17
Куда же без твоих пяти копеек.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:02
Уже есть игроки лучьше Дзюбы,их надо наигрывать в сборной!
протон1
протон1
вчера в 00:54
дзюба по первым матчам сезона игрок не для сборной, с зенита заслуживает Ерохин вызова...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:18, ред.
Карпин и Дзюба — профессионалы.
Только профессии у них разные.

Артём Сергеевич сегодня все 90 минут показывал тренеру сборной как сильно он не хочет играть в сборной Карпина....
drug01
drug01
вчера в 00:11
Не надо думать плохо
beefs
beefs
вчера в 00:10
О чем речь, сейчас о Дзюбе лучше не вспоминать...
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