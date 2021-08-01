Карпин: «Как могу общаться с игроками „Зенита“? Я из раздевалки не выхожу»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4).

Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много еще предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперед.

Как оценю игру Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

Общался ли я с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?