Карпин: «Как могу общаться с игроками „Зенита“? Я из раздевалки не выхожу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4).
Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много еще предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперед.
Как оценю игру Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.
Общался ли я с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?
Напомним, что у Карпина и Артёма Дзюбы есть давний конфликт.
Когда считает себя особенным
Когда считает себя особенным
Карпин наверно настолько свыкся с глупостью задаваемых журналистами вопросов - что стал на них адекватно отвечать...)))
Карпин наверно настолько свыкся с глупостью задаваемых журналистами вопросов - что стал на них адекватно отвечать...)))
Извините В. Г. Карпин. вы как возглавили сборную. не следите за Ростовом!!!!
Извините В. Г. Карпин. вы как возглавили сборную. не следите за Ростовом!!!!
А ему еще сборной руководить - то ли еще будет после неудачных матчей.
СМИ любят провоцировать вопросами "на грани".
А ему еще сборной руководить - то ли еще будет после неудачных матчей.
СМИ любят провоцировать вопросами "на грани".