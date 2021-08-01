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Карпин: «Как могу общаться с игроками „Зенита“? Я из раздевалки не выхожу»

01 августа 2021, 23:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (2:4).

Мы оборонялись на своей половине, но в зависимости от результата вносили бы корректировки. Много еще предстоит сделать, работы непочатый край. Есть объективные и субъективные причины. Не буду говорить про нехватку игроков, есть травмированные игроки, важнейшие. Нужно двигаться вперед.

Как оценю игру Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»? Понятно, что нет. На видео всегда лучше видно, чем вживую. Всегда. На что реагировать, если я не видел ничего? Для вас, если какой-то футболист забил два гола, он уже хорошо сыграл. Обратим внимание. Во время матча я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими бы уследить.

Общался ли я с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?

Напомним, что у Карпина и Артёма Дзюбы есть давний конфликт.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 14:39
..из Вас, кто нибудь работал главным?....для просмотра-есть помощники......круг кандидатов (под тридцать)...на все позиции-минимум двое!...Еще вопросы есть?
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:14
Сам знаешь...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 12:01
Валера в своем стиле, ответы раздражительные, ведется на провокации, вот оно совмещение, тут бы похвалить Ерохина, как кандидата в сборную, но не может, потому что он забил два гола и отдал голевую против его команды, поэтому "ничего не видел"
cska1948
cska1948 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 09:30
И правильно сделает!
cska1948
cska1948
вчера в 09:29
Как журналюгам хочется столкнуть лбами Карпина и Дзюбу! Вам что , заняться больше нечем?!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 08:55
Внимательно перечитайте ответ Карпина, тода поймете.
Tostao
Tostao
вчера в 08:28
Таких журналюг надо гнать в шею, за подобные провокации. Ещё немного и Валера начнёт им бить морды.
лукулл
лукулл
вчера в 08:23
Валерия ждут печальные полгода, но хоть деньжат заработает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:55
Карпин раздражает...
Когда считает себя особенным
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 06:50
Ну вот зачем его назначили в сборную?
swed27
swed27
вчера в 06:42
Дайте Карпину спокойно работать
112910415
112910415
вчера в 06:02
нервная работа, однако
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
вчера в 02:59
Что конкретно???
311
311
вчера в 02:23
Достали тупыми вопросами Валеру!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 00:34
Репортёры не стесняясь специально задавали Валерию Георгиевичу провокационные вопросы с целью вывести его из равновесия, и похоже это им удалось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:14
Почему Семаку не задают вопрос "Общался ли он с игроками Ростова??"....

Карпин наверно настолько свыкся с глупостью задаваемых журналистами вопросов - что стал на них адекватно отвечать...)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 00:04
Волера верим, хоть антипригарное покрытие уже и не выдерживает)))
второй
второй
01 августа в 23:56
всё верно сказал Карпин!Он меня стал удивлять нормальными комментариями!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 23:54
Пошла работа тренера....
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 23:48
А,если,что нибудь посущественней?
протон1
протон1
01 августа в 23:39
Как оценю игру Ерохина? Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или игрой футболистов «Зенита»?
Извините В. Г. Карпин. вы как возглавили сборную. не следите за Ростовом!!!!
Futurista
Futurista
01 августа в 23:39
протон1
протон1
01 августа в 23:36
ну началось.. а ведь обязан был как тренер сборной играть на два фронта) и за ерохиным присматривать тоже)
makkie
makkie
01 августа в 23:36
Нервный Валера какой-то, ершистый.
А ему еще сборной руководить - то ли еще будет после неудачных матчей.
СМИ любят провоцировать вопросами "на грани".
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 23:34
Валере палец в рот не клади.
protest58us
protest58us
01 августа в 23:33
По телефону например мог бы пообщаться, как никак национальный герой и капитан сборной…
zooveterinar
zooveterinar
01 августа в 23:32
Подскажите ,как отправить комментарий к ставке!!
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