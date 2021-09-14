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Индзаги: «Анчелотти – один из самых успешных тренеров»

14 сентября 2021, 14:53
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги в преддверии поединка Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поделился мыслями о сопернике и его тренере Карло Анчелотти:

То, что «Интер» вылетел так рано по итогам прошлой Лиги чемпионов — остаётся в прошлом. У нас есть прекрасная возможность написать настоящее. У нас сложная группа, но мы хотим двигаться вперед. Анчелотти? Это один из самых успешных тренеров в истории. Мы много раз с ним обменивались парой слов, с ним приятно говорить о футболе.

«Интер» попал в одну группу Лиги Чемпионов с «Реалом», «Шахтёром» и «Шерифом». Миланцы не выходили в 1/8 турнира с 2011 года.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
15 сентября в 17:13
Все удачи и успехов ,да победит сильнейший,посмотрим сегодня Анчи на деле ,давно его не видели в ЛЧ с Мадридом !
Val1976
Val1976
14 сентября в 16:17
Реал,Шахтер разыграют первые два места...Интер-Лига Европы
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября в 16:15
Так и есть.
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 15:53
У интера мало шансов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 15:43
Смотреть "Реал", не смотря на то, что там пока не оказался до сих пор ни Мбаппе ни Холанд, - сплошно удовольствие. Заслуга в этом и Бензема и вроде удачно зашедшего Камавинги, а в первую очередь тренера Карло Анчелотти, благодаря которому "Реал" практически без знаковых усилений пока лидирует в Ла Лиге.
Бубнин
Бубнин
14 сентября в 15:31
"Сейчас Анчелотти - тренер "Реала". Мы хотим побеждать, выигрывать футбольные матчи".
протон
протон
14 сентября в 15:11
Проверено временем как Ролекс
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 15:10
Я абсолютно согласен.
swed27
swed27
14 сентября в 14:56
Абсолютно согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 14:54
Это так и есть...
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