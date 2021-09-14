Индзаги: «Анчелотти – один из самых успешных тренеров»

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14 сентября 2021, 14:53

Наставник миланского «Интера» в преддверии поединка Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поделился мыслями о сопернике и его тренере :

То, что «Интер» вылетел так рано по итогам прошлой Лиги чемпионов — остаётся в прошлом. У нас есть прекрасная возможность написать настоящее. У нас сложная группа, но мы хотим двигаться вперед. Анчелотти? Это один из самых успешных тренеров в истории. Мы много раз с ним обменивались парой слов, с ним приятно говорить о футболе.

«Интер» попал в одну группу Лиги Чемпионов с «Реалом», «Шахтёром» и «Шерифом». Миланцы не выходили в 1/8 турнира с 2011 года.