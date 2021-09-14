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Спинаццола рассказал, почему в детстве его называли «бобром»

14 сентября 2021, 16:44

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал о своей кличке в детстве.

В детстве меня много дразнили, называли меня «бобром», потому что у меня были большие передние зубы. Я был маленьким, ходил в среднюю школу. Это продолжалось до 14 лет.

Однажды я разозлился и решил, что моя улыбка — это лучшее, что у меня есть. Те, над кем издеваются на улицах, они, несомненно, лучшие. Потому что те, кто говорит о других, не очень уверены в себе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 18:38
Главное не обращать внимание на всяких 56ов!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
14 сентября в 18:14
Неизвестно были те ребята уверены в себе или нет, но они точно были уверены, что Леонардо Спинацолла - бобёр)
Djebrael
Djebrael
14 сентября в 18:13
Зато теперь ты на коне...
sihafazatron
sihafazatron
14 сентября в 17:43
дети бывают очень жестокими, но бобер ни такое уж страшное погоняло))
к примеру, у нас во дворе был парень, которого называли "Анис", только вместо буквы "и" была буква "у"
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 17:14
В природе так - не будет бобра, не будет добра.
shlomo2
shlomo2
14 сентября в 17:02
Молодца и больше даже и добавить нечего....
протон
протон
14 сентября в 16:59
ну если по статье этой расскажу. то и меня называли Пушкиным второе поганяло было Бармалей. это меня тоже злило. волосы у меня были кучерявые золотистым переливом. рыжий к тому же. приходилось драться за кричалку . у нас у каждого в детстве были свои погонялы. но они сохранились и по сей день у многих.
David Young
David Young
14 сентября в 16:56
Мудрые слова, хорошо что Леонардо смог преодолеть это.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 16:52
Очень полезная информация
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 16:46
Ну вот кому это надо?
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