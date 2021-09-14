Спинаццола рассказал, почему в детстве его называли «бобром»

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассказал о своей кличке в детстве.
В детстве меня много дразнили, называли меня «бобром», потому что у меня были большие передние зубы. Я был маленьким, ходил в среднюю школу. Это продолжалось до 14 лет.
Однажды я разозлился и решил, что моя улыбка — это лучшее, что у меня есть. Те, над кем издеваются на улицах, они, несомненно, лучшие. Потому что те, кто говорит о других, не очень уверены в себе.
к примеру, у нас во дворе был парень, которого называли "Анис", только вместо буквы "и" была буква "у"
к примеру, у нас во дворе был парень, которого называли "Анис", только вместо буквы "и" была буква "у"