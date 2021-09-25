Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»

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25 сентября 2021, 10:43

«Барселона» продолжает рассматривать вариант смены тренера.

Французское издание RMC Sport утверждает, что одним из кандидатов на замену голландцу Рональду Куману является рулевой «Реймса» .

В прошлом году Гарсия был уволен из «Сельты».