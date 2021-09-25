Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»

«Барселона» продолжает рассматривать вариант смены тренера.
Французское издание RMC Sport утверждает, что одним из кандидатов на замену голландцу Рональду Куману является рулевой «Реймса» Оскар Гарсия.
В прошлом году Гарсия был уволен из «Сельты».
«Барселона» продолжает рассматривать вариант смены тренера.
Французское издание RMC Sport утверждает, что одним из кандидатов на замену голландцу Рональду Куману является рулевой «Реймса» Оскар Гарсия.
В прошлом году Гарсия был уволен из «Сельты».
Клод Пюэль. Хави это всем понятно, Каталонец до мозга костей, знаком со всей структурой в клубе,но вот опыта скорее всего маловато.
А вот почему назвал еще и Пюэля сейчас объясню....у него огромный тренерский опыт, во всех своих командах он старается выстроить атакующий футбол, и он как раз таки любит работать с молодыми игроками и не боится подводить их в основу, поэтому может и все получится у него...
Клод Пюэль. Хави это всем понятно, Каталонец до мозга костей, знаком со всей структурой в клубе,но вот опыта скорее всего маловато.
А вот почему назвал еще и Пюэля сейчас объясню....у него огромный тренерский опыт, во всех своих командах он старается выстроить атакующий футбол, и он как раз таки любит работать с молодыми игроками и не боится подводить их в основу, поэтому может и все получится у него...