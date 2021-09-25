ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

Тренер «Реймса» может сменить Кумана в «Барселоне»

25 сентября 2021, 10:43

«Барселона» продолжает рассматривать вариант смены тренера.

Французское издание RMC Sport утверждает, что одним из кандидатов на замену голландцу Рональду Куману является рулевой «Реймса» Оскар Гарсия.

В прошлом году Гарсия был уволен из «Сельты».

Все новости
СлухиРаньери может возглавить «Уотфорд»
Вчера, 16:19 Комментарии10
СлухиШевченко может возглавить «Селтик»
Вчера, 08:55 Комментарии22
«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»
02 октября Комментарии9
СлухиТен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»
02 октября Комментарии7
Клюйверт: «„Барселона“ поддерживает Кумана»
02 октября Комментарии3
Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»
02 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
25 сентября в 19:16
Будто хотят найти кандидата, который сможет занять максимально низкое место
протон
протон
25 сентября в 19:15
один кандидат лучше другого
A.S.A
A.S.A ответ Baggio R. (раскрыть)
25 сентября в 11:55
Спасибо за информацию, честно говоря не знал и не интересовался. Буду знать
Baggio R.
Baggio R. ответ A.S.A (раскрыть)
25 сентября в 11:52
Оскар Гарсия тоже свой. Является воспитанником Барселоны, играл за основу, даже успел потренировать молодежную команду.
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 11:47
Я конечно пристально не слежу за Барселоной, но так как там сейчас идет перестройка и омоложение состава, при этом нужен тренер, который сохранит Каталонцам и их игровой стиль, то мне приходят на ум 2 фамилии -это Хави и
Клод Пюэль. Хави это всем понятно, Каталонец до мозга костей, знаком со всей структурой в клубе,но вот опыта скорее всего маловато.
А вот почему назвал еще и Пюэля сейчас объясню....у него огромный тренерский опыт, во всех своих командах он старается выстроить атакующий футбол, и он как раз таки любит работать с молодыми игроками и не боится подводить их в основу, поэтому может и все получится у него...
ОПС
ОПС
25 сентября в 10:58
Ничего еще не ясно.
drug01
drug01
25 сентября в 10:49
Это не та замена
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100