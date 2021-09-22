«Барселона» готова заплатить 1,8 млн евро за Роберто Мартинеса

1632332543

22 сентября 2021, 20:42

«Барселона» продолжает интересоваться наставником сборной Бельгии .

В контракте специалиста предусмотрена сумма отступных в размере 1,8 млн евро. Утверждается, что каталонцы будут готовы воспользоваться этой опцией, если руководство клуба решит переманить тренера.