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«Барселона» готова заплатить 1,8 млн евро за Роберто Мартинеса

22 сентября 2021, 20:42

«Барселона» продолжает интересоваться наставником сборной Бельгии Роберто Мартинесом.

В контракте специалиста предусмотрена сумма отступных в размере 1,8 млн евро. Утверждается, что каталонцы будут готовы воспользоваться этой опцией, если руководство клуба решит переманить тренера.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
23 сентября в 03:30
Тяжёлый случай, когда начались поиски нового наставника, а впереди Лига Чемпионов. Удачи
3ton
3ton ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 00:24
Вальверде это отличный вариант.
После его необоснованного увольнения пошли непонятные тренеры.
Вальверде давал результат и команда стабильно была в фаворитах турнира.
Вальверде не дал работать нормально Бартомеу , приобретая для его ненужных футболистов.
А Куман тренер не топ , о чем я писал , когда его назначили .
Журналисты раздули из его тренера .
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 22:53
Куман конечно не оправдал надежд
1bear
1bear
22 сентября в 22:38
Барселона в глухом тупике,если готова "выкупить" Мартинеса...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 21:34
Да, потом устроят мальчишник с названием — " Анонимные бывшие тренеры сборных". И потому как у них есть долг 1.35 млн евро, на столе ничего не будет, просто на 10-ом минуте будут скандировать имя Месси.
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 20:57
Хороший тренер стоит денег.
протон
протон
22 сентября в 20:49
Ну верните Вальверде тогда уж. Одно другого не лучше
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