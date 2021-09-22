«Барселона» готова заплатить 1,8 млн евро за Роберто Мартинеса

«Барселона» продолжает интересоваться наставником сборной Бельгии Роберто Мартинесом.
В контракте специалиста предусмотрена сумма отступных в размере 1,8 млн евро. Утверждается, что каталонцы будут готовы воспользоваться этой опцией, если руководство клуба решит переманить тренера.
После его необоснованного увольнения пошли непонятные тренеры.
Вальверде давал результат и команда стабильно была в фаворитах турнира.
Вальверде не дал работать нормально Бартомеу , приобретая для его ненужных футболистов.
А Куман тренер не топ , о чем я писал , когда его назначили .
Журналисты раздули из его тренера .
После его необоснованного увольнения пошли непонятные тренеры.
Вальверде давал результат и команда стабильно была в фаворитах турнира.
Вальверде не дал работать нормально Бартомеу , приобретая для его ненужных футболистов.
А Куман тренер не топ , о чем я писал , когда его назначили .
Журналисты раздули из его тренера .