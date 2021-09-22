Мартинес высказался о слухах касательно возможного назначения в «Барселону»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что он не вел никаких переговоров с «Барселоной» о замене Рональда Кумана на посту главного тренера.
Как вы можете себе представить, мне нечего, действительно нечего комментировать. Очевидно, что слухи всегда есть, они всегда есть. Это нормально в футболе.
Когда ты проигрываешь три матча, ходят слухи, что ты потеряешь работу. Когда дела идут хорошо, когда у вас хорошие результаты, тоже ходят слухи.
Но в настоящее время мне нечего комментировать.
Пусть новый тренер с полноценной предсезонкой начнёт. Может удастся избавиться от некоторых игроков, приобрести новых.
Поверь, я и сам не в восторге от игры, которая Барселона показывает при Кумане. В прошлом сезоне, хотя бы Месси выручал с Гризманом, сейчас вообще кошмар.. Араухо самый опасный игрок у чужих ворот теперь))
Пусть новый тренер с полноценной предсезонкой начнёт. Может удастся избавиться от некоторых игроков, приобрести новых.
Поверь, я и сам не в восторге от игры, которая Барселона показывает при Кумане. В прошлом сезоне, хотя бы Месси выручал с Гризманом, сейчас вообще кошмар.. Араухо самый опасный игрок у чужих ворот теперь))
Хотя, я за то, чтобы Куман доработал этот сезон.
Хотя, я за то, чтобы Куман доработал этот сезон.