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Мартинес высказался о слухах касательно возможного назначения в «Барселону»

22 сентября 2021, 16:57

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что он не вел никаких переговоров с «Барселоной» о замене Рональда Кумана на посту главного тренера.

Как вы можете себе представить, мне нечего, действительно нечего комментировать. Очевидно, что слухи всегда есть, они всегда есть. Это нормально в футболе.

Когда ты проигрываешь три матча, ходят слухи, что ты потеряешь работу. Когда дела идут хорошо, когда у вас хорошие результаты, тоже ходят слухи.

Но в настоящее время мне нечего комментировать.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
23 сентября в 08:27
Если Барса делает ставку на молодежь ,то и тренера надо нанять который хорошо с ней работает ,кого то из Аякса .У нас с вами не большая разница ,наш состав ничем не лучше ,но посмотри на разницу и качество игры
КЭТиК
КЭТиК
22 сентября в 20:09
Опасно туда переходить.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
22 сентября в 19:34
Смена тренера сейчас ни к чему не приведёт..
Пусть новый тренер с полноценной предсезонкой начнёт. Может удастся избавиться от некоторых игроков, приобрести новых.
Поверь, я и сам не в восторге от игры, которая Барселона показывает при Кумане. В прошлом сезоне, хотя бы Месси выручал с Гризманом, сейчас вообще кошмар.. Араухо самый опасный игрок у чужих ворот теперь))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
22 сентября в 19:05
А зачем тебе что бы он доработал этот сезон ?
A.S.A
A.S.A
22 сентября в 18:41
Стилистически Мартинес подходит Барселоне, но на мой скромный взгляд Каталонцам нужно назначить Хави на пост главного тренера и дать ему года 2 на полную перестройку и омоложение состава. Думаю только он сможет вернуть "дух Барселоны"
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 сентября в 18:05
Мартинес конечно не уйдет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
22 сентября в 17:57
Ну если решили уволить Кумана.. то уж лучше пусть пригласят Тен Хага и Хави.
Хотя, я за то, чтобы Куман доработал этот сезон.
izrafel
izrafel
22 сентября в 17:38
Это не лучший вариант для Барсы...
dadrail
dadrail
22 сентября в 17:21
Не пойдет он Барсу, даже если и пригласят
hаrut
hаrut
22 сентября в 17:19
Барса все мутит...
drug01
drug01
22 сентября в 17:11
Значит только слухи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 16:59
Слухи необязательно комментировать...
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