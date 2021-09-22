Мартинес высказался о слухах касательно возможного назначения в «Барселону»

Главный тренер сборной Бельгии заявил, что он не вел никаких переговоров с «Барселоной» о замене Рональда Кумана на посту главного тренера.

Как вы можете себе представить, мне нечего, действительно нечего комментировать. Очевидно, что слухи всегда есть, они всегда есть. Это нормально в футболе.

Когда ты проигрываешь три матча, ходят слухи, что ты потеряешь работу. Когда дела идут хорошо, когда у вас хорошие результаты, тоже ходят слухи.

Но в настоящее время мне нечего комментировать.