ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2021/2022

Следующие три матча решат судьбу Кумана в «Барселоне»

24 сентября 2021, 21:27

Будущее главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана находится под вопросом.

Как сообщается, руководство каталонского клуба не собирается увольнять голландца после ничейного результата против «Кадиса» (0:0). Ситуация Кумана станет ясна после следующих трёх матчей с «Леванте», «Бенфикой» в Лиге чемпионов и «Атлетико». Если результаты будут неудовлетворительными, руководство «сине-гранатовых» уволит Кумана.

Напомним, что голландский специалист пропустит ближайшие два матча Ла Лиги из-за дисквалификации.

Все новости
СлухиРаньери может возглавить «Уотфорд»
Вчера, 16:19 Комментарии10
СлухиШевченко может возглавить «Селтик»
Вчера, 08:55 Комментарии22
«Я не пойду против своего прошлого». Анчелотти — о работе в «Барселоне»
02 октября Комментарии9
СлухиТен Хаг — ещё один кандидат на должность нового тренера «Барселоны»
02 октября Комментарии7
Клюйверт: «„Барселона“ поддерживает Кумана»
02 октября Комментарии3
Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»
02 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
25 сентября в 11:12
Мы уже это слышали до игры с Кадисом. Каждый раз набрасывайте по три игры с рыжим и так пусть длится до конца сезона.
Atashka1988
Atashka1988
25 сентября в 06:45
Уважаемые журналисты вы определитесь уже когда уже увольняют Кумана 🤣🤣. Каждый день разные новости
ОПС
ОПС
25 сентября в 05:23
Будем считать матчи.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
25 сентября в 03:29
До этого говорилось, что матч с Кадисом должен решить судьбу Кумана. Мне кажется, просто Барса не может найти желающих.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 23:04
Похоже дни Кумана сочтены. Выиграть эти три игры будет очень проблематично. Барселона не играет, а скорее пока только мучается. Все выглядит очень сумбурно, забивают мало, креатива в атаке минимум. Надо прыгнуть выше головы , чтобы выиграть у Бенфики и Атлетико, да и Леванте - тоже не подарок.
Ждемс игр.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 22:48
Я за то,чтоб Куман остался до конца сезона!
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 22:31
Не нашли смертника
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 сентября в 22:27
Атлетико как пить дать влетят. Суарес пару банок положит.
Van Vanovich
Van Vanovich
24 сентября в 22:12
Надо какого то тренера набухать и чтобы он поставил подпись под контрактом. ))
Van Vanovich
Van Vanovich
24 сентября в 22:11
И кто придёт отчаянный на этот пост??? Наверно самый проблематичный топ клуб, у Арсенала чуть лучше ситуация.
dimagas2
dimagas2
24 сентября в 21:45
А кто на его место?
протон
протон
24 сентября в 21:39
Если ничья с Леванте и поражение от Бенфики, это директоров клуба устроит что ли?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100