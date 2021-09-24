Следующие три матча решат судьбу Кумана в «Барселоне»

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24 сентября 2021, 21:27

Будущее главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

Как сообщается, руководство каталонского клуба не собирается увольнять голландца после ничейного результата против «Кадиса» (0:0). Ситуация Кумана станет ясна после следующих трёх матчей с «Леванте», «Бенфикой» в Лиге чемпионов и «Атлетико». Если результаты будут неудовлетворительными, руководство «сине-гранатовых» уволит Кумана.

Напомним, что голландский специалист пропустит ближайшие два матча Ла Лиги из-за дисквалификации.