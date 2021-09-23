Паулу Фонсека: «„Тоттенхэм“ испугался моего атакующего стиля игры»

Португальский наставник рассказал причину срыва своего назначения в лондонский «Тоттенхэм»:

Этим летом я мог возглавить «Тоттенхэм», мы согласовали контракт на два сезона. Всё шло к официальному закрытию сделки, но «Тоттенхэм» испугался моего атакующего стиля игры. Управляющий директор Фабио Паратичи решил сорвать переговоры.