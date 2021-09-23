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Паулу Фонсека: «„Тоттенхэм“ испугался моего атакующего стиля игры»

23 сентября 2021, 20:07

Португальский наставник Паулу Фонсека рассказал причину срыва своего назначения в лондонский «Тоттенхэм»:

Этим летом я мог возглавить «Тоттенхэм», мы согласовали контракт на два сезона. Всё шло к официальному закрытию сделки, но «Тоттенхэм» испугался моего атакующего стиля игры. Управляющий директор Фабио Паратичи решил сорвать переговоры.

Лондонцы в конечном итоге позвали на пост главного тренера другого португальца — Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона», который удостоился престижной награды.

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Все комментарии
6ey5up7p7djy
6ey5up7p7djy
24 сентября в 03:32
Больше на отмазку похоже
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 21:50
Ну, Паулу Фонсека, Вы говорите то что хотите. А по факту Нуну Эшпириту Санту уже главный тренер Тоттенхэма. Я в него верю.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 21:49
С каких пор шпоры бояться атаковать, бред сказал Фонсека
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 20:13
Причины выдуманы просто нашли лучшего.
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 20:11
Какой страшный однако)))
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