Куман будет отправлен в отставку, если «Барселона» не обыграет «Кадис»

Судьба Рональда Кумана в «Барселоне» может решиться уже сегодня. По информации СМИ, голландского специалиста уволят, если каталонцы сегодня не смогут обыграть «Кадис» в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.
Основным кандидатом на замену Куману, который получает массу критики в свой адрес, считается наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Препятствием может послужить то, что тренеру придётся выплатить неустойку в размере 1,8 млн евро бельгийской федерации футбола за досрочное расторжение контракта.
Если были недовольны результатами прошлого сезона, то искали бы тренера до начала нового сезона
Если были недовольны результатами прошлого сезона, то искали бы тренера до начала нового сезона