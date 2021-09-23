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Куман будет отправлен в отставку, если «Барселона» не обыграет «Кадис»

23 сентября 2021, 18:50
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Судьба Рональда Кумана в «Барселоне» может решиться уже сегодня. По информации СМИ, голландского специалиста уволят, если каталонцы сегодня не смогут обыграть «Кадис» в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

Основным кандидатом на замену Куману, который получает массу критики в свой адрес, считается наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Препятствием может послужить то, что тренеру придётся выплатить неустойку в размере 1,8 млн евро бельгийской федерации футбола за досрочное расторжение контракта.

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Все комментарии
League1
League1
24 сентября в 18:05
Гнома надо увольнять было вовремя. Гномик истощил барсу и финансово и морально и технически. Нашли бестолкового бездаря, на которого играла вся команда. Ничего с ним не выиграли. Запомнились только одни разгромы, со счётом 8-2, например. А теперь Куман у них во всём виноват...
Kosmos58
Kosmos58
24 сентября в 13:26
Эх, мне бы их заботы!.
Ron09
Ron09
24 сентября в 01:09
Только на трех китах держалась Барселона Хави, Иньеста, Месси да и все школьники выросли и некому орать на сайте, скучно товарищи.
MadPampers
MadPampers ответ particular (раскрыть)
24 сентября в 00:44
Там не в этом дело, состав какой никакой есть, есть опытные игроки, но в лазарете, есть талантливая молодёжь, есть Фати, который на мой взгляд на уровне с Мбапе и Холандом по таланту, но опять таки в лазарете. Не понимаю что там сделает другой тренер из того, что не сделал Куман, разве что подлижет совету директоров.. Всё в Барсе нормально, с учётом сложившейся ситуации, но счёт 0-0 и красная у Барсы
Agamaga........
Agamaga........
23 сентября в 21:40
Это неизбежно. Куман не вариант Лапорты. По ходу сезона точно увидим нового тренера.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ SHMEL (раскрыть)
23 сентября в 21:39
разве что Бентеке. Если клуб не может выплатить смешную неустойку за более толкового тренера,в размере 1.8 лямов - то вообще с такими финансами нужен ли тренер? Куман сам по себе,как тренер,да впрочем и игрок бестолковый. Кроме убойных ударов со штрафных и пенальти - ничем не выделялся,в тренерской карьере всё ещё печальней.Но опять же с финансами Барсы,мечтать о каком то более высококлассном тренере - не приходится,ведь ему надо будет платить прилично и состав формировать. Так что Барса и Куман на данном этапе сладкая парочка.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 сентября в 21:33
Даже не знаешь что лучше. Сразу "умереть" или мучительно долго. Ну выиграют сегодня, а потом опять поражение в ЛЧ от Бенфики и снова ждать вердикта.
zooveterinar
zooveterinar
23 сентября в 21:24
Под топ-клуб нужны и хорошие средства, в которых сейчас именно загвоздка , допустим для приобретения топовых игроков??!! Естественно тренер никакой серьезно не поможет!!! Это как ,к примеру в Зенит поставить условного Юргена Клоппа или Конте,с таким составом выйдут максимум в 1/4 и на этом себя в классе исчерпают!!! Так же и на данный момент в Барсе, вылет пока клубу не грозит,тем более ФК Кадис не настолько грозный соперник,что бы решать замену тренера!!!
SHMEL
SHMEL
23 сентября в 20:53
Не Кадис, так следующее поражение его прикончит. Хватит мучить клуб, уберите Кумана. Мартинес может кого-нибудь из перспективных бельгийцев подтянет.
berda2003
berda2003
23 сентября в 20:24
откудатие такие проблемы? месси вроде продали или подарили?
gentlewolf
gentlewolf
23 сентября в 20:02, ред.
Ага наставник Бельгии. Которая по именам круче всех кроме Франции. И ничего не завоевывает уже долго. Ну норм. С тем же успехом могли (или даже с большим) Дешама подпробовать подписать.
Gahi
Gahi
23 сентября в 19:59
Нужно побеждать в этом матче а также в следующих играх. Удачи
протон
протон
23 сентября в 19:59
Неустойку нашли там уже? сколько было 6, или 14 лямов ?__))))
youtomee
youtomee
23 сентября в 19:57, ред.
Я чето не пойму, почему на Кумана так взъелись, у него что длительная серия поражений? Конфликт с главными звездами или руководством клуба? Ну проиграл Баварии и что? Или он с этим составом должен добиться победы во всех турнирах?
Если были недовольны результатами прошлого сезона, то искали бы тренера до начала нового сезона
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 19:55
Вот и посмотрим насколько игроки поддерживают тренера, дело то плевое..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 19:45
Вот кажется - чтобы сохранить место тренера надо всего лишь для начала обыграть "Кадис". А вот попробуй его еще обыграй с нынешней "Барселоной".
1bear
1bear
23 сентября в 19:44
смена тренера на данном этапе Барсе не поможет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 19:33
Куман совсем присел на пороховую бочку а ведь Кадис может и наказать Барсу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 19:29
Вот сегодня и узнаем, сливают Кумана,или нет!
nikoladolgov
nikoladolgov
23 сентября в 19:26
ну что получили по полной ?
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
23 сентября в 19:12
Надо что-то сделать дабы создать впечатление что руководство на правильном пути, плюс таким образом дать надежду на улучшение ситуации. В конечном итоге далеко не факт что это значительно улучшит что-либо, про этом руководство будет действовать согласно тому что видит правильным и верным, в том числе для самих руководителей. Может быть и не так, но впечатление такое.
David Young
David Young
23 сентября в 19:10
Процитирую одного легендарного российского политика - «Хватит это терпеть!».
particular
particular
23 сентября в 19:08
Ну, уволят Кумана. Дальше - что? Руководство уже заявило, что пару лет надо протянуть с затянутыми поясами. Как минимум. Обновление состава будет скромное, т.ч. любому новому тренеру разгуляться не удастся. Можно сколь угодно долго называть всех неудачников физруками, но Барса ещё долго, похоже, будет без громких и тихих успехов. С идеальным тренером в этот сложный период вряд ли повезёт.
4RT
4RT
23 сентября в 19:08
1,8 млн евро - это разве препятствие?😁
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 18:57
Интересно кто следующий?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 сентября в 18:57
Не такая уж и непосильная задача...
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 18:56
Куман, беда Барселоны, как бы не сыграла Барса .
shlomo2
shlomo2
23 сентября в 18:55
Вопрос поставлен ребром.....круто....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
23 сентября в 18:52
Не хотелось бы этого..
Удачи сегодня Барселоне!
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