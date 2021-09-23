Куман будет отправлен в отставку, если «Барселона» не обыграет «Кадис»

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23 сентября 2021, 18:50

Судьба в «Барселоне» может решиться уже сегодня. По информации СМИ , голландского специалиста уволят, если каталонцы сегодня не смогут обыграть «Кадис» в рамках очередного тура испанской Ла Лиги.

Основным кандидатом на замену Куману, который получает массу критики в свой адрес, считается наставник сборной Бельгии . Препятствием может послужить то, что тренеру придётся выплатить неустойку в размере 1,8 млн евро бельгийской федерации футбола за досрочное расторжение контракта.