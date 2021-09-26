Тренер «Краснодара»: «Победа над „Сочи“ посвящена Галицкому»

Тренер «Краснодара» , заменявший в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) дисквалифицированного Виктора Ганчаренко, рассказал, что команда посвятила победу владельцу клуба Сергею Галицкому, который ранее сообщал о своей серьёзной болезни. Бизнесмен присутствовал на игре с «Сочи».

Оставшись вдевятером, ребятам помог их самоотверженный настрой на игру. Поддержка трибун была бесценна, они придавали нам сил тогда, когда мы особенно сильно в этом нуждались.

Интервью Сергея Николаевича смотрели все. Наверняка все ребята хотели сегодня его порадовать. Сергей Николаевич переживает непростое время. Победа над «Сочи» посвящена владельцу. Думаю, она тоже была нужна ему как глоток свежего воздуха.