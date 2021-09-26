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Тренер «Краснодара»: «Победа над „Сочи“ посвящена Галицкому»

26 сентября 2021, 23:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович, заменявший в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) дисквалифицированного Виктора Ганчаренко, рассказал, что команда посвятила победу владельцу клуба Сергею Галицкому, который ранее сообщал о своей серьёзной болезни. Бизнесмен присутствовал на игре с «Сочи».

Оставшись вдевятером, ребятам помог их самоотверженный настрой на игру. Поддержка трибун была бесценна, они придавали нам сил тогда, когда мы особенно сильно в этом нуждались.

Интервью Сергея Николаевича смотрели все. Наверняка все ребята хотели сегодня его порадовать. Сергей Николаевич переживает непростое время. Победа над «Сочи» посвящена владельцу. Думаю, она тоже была нужна ему как глоток свежего воздуха.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
27 сентября в 09:29
А что Галицкий помер, что ему посвящается или как..???
Sergei Egorov
Sergei Egorov
27 сентября в 08:07
Не люблю Краснодар, но Галицкого уважаю, здоровья ему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 сентября в 07:41
Похвально, так продолжать.
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 05:48
Всё правильно! Так и должно было быть. Молодцы!
Gahi
Gahi
27 сентября в 03:59
Молодцы что таким образом посвятили ему победу. Это достойно уважения. Удачи
nabsxch6u9f6
nabsxch6u9f6
27 сентября в 03:21
Пусть это ему поможет
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 00:22
Очень достойно. Респект вам парни !!!
Галицкому конечно же скорейшего выздоровления !!!✊
Cat01
Cat01
27 сентября в 00:10
Очень хорошо, спасибо!
протон
протон
26 сентября в 23:56
Ещё раз желаем Сергею Николаевичу здоровья и сил победить злой недуг!!!
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