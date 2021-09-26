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Тренер «Ростова» Тедеев: «Могли добыть хотя бы очко в матче с „Ахматом“»

26 сентября 2021, 20:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев высказался о поражении в матче 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Рассчитывали сыграть более удачно. Основной задачей было предельное внимание в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что «Ахмат» хорошо играет по вертикали. У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного.

Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко.

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Все комментарии
e7bs7ctdvx9n
e7bs7ctdvx9n
27 сентября в 03:53
Жаль, что не смогли
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
27 сентября в 03:45
Ростов занимает не своё место.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 сентября в 02:27
Ростову пора уже выбираться из ямы.
Аксинья
Аксинья
26 сентября в 23:06
Главные виновники руководство фк "Ростов" которое продавало ведущих игроков за нехилое бабло, а взамен брало что попало или вообще ничего, вот и результат этой трансферной политики, а тренеры тут не при делах))
Ислам0926
Ислам0926
26 сентября в 22:52
5 защитниками против Ахмата ???? По делам получили с самого начала нужно было играть в атаку ,с Таллаевым Ахмат играет зрелищно и если б вы проиграли скажем как играли с 70 минуты то вопросов было бы намного меньше
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
26 сентября в 22:37
Не могли. По-крайней мере, с трибуны так казалось. Ахмат победил заслуженно. Но мне непонятно, что такого грозного в Ахмате (кроме названия города, откуда они приехали), что Ростов так трусливо играл минуты до 65-70. Потом, когда игра уже была проиграна, задвигались, забегали, появилось острота, но что до этого мешало?
berda2003
berda2003
26 сентября в 21:50
гламурная болонка заложил развал и во время смылся, а старичок решил на пенсии срубить бабок - не туда попал ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 сентября в 21:36
Зауру время нужно.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 сентября в 21:29
Ростов не просто в кризисе, он в яме. Не туда его повел экс наставник, а Тедееву вряд ли под силу исправить ситуацию.
1bear
1bear
26 сентября в 21:24
Ростов в кризисе,думаю,что не вылетят,но пока всё плохо...
протон
протон
26 сентября в 21:19
ну про Заура могу сказать, что у него пока правильный настрой - и о нем очень хорошие отзывы... Я лично был за то чтобы его сразу после бегства Валеры ставить ИО до зимы... но там по слухам Курбан хотел снова залезть в Ростов и почти договорился на уровне руководства области - и тогда руководство клуба перебило эту затею срочным приглашением Семина - такого же статусного тренера... в итоге Ростов крупно проиграл от этих перестановок начиная с Валеры и кончая Семиным... и теперь все зависит от того что (КТО) дальше... при нормальном тренере и некотором кредите доверия этот состав безусловно поднимется в середину таблицы (выше уже вряд ли - отстали очень далеко)... а при усилении в зимнее окно (очень нужен квалифицированный разыгрывающий) - игра станет весьма приятной для просмотра.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
26 сентября в 21:14
Время уходит а ФНЛ маячит на горизонте((
Cat01
Cat01
26 сентября в 21:06
И это очко упустили
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 21:01
Очень жаль болельщиков Ростова. А счёт всё таки на табло.
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 20:47
Если бы могли,то смогли.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 20:40
Могли но не смогли.
ermak6848
ermak6848
26 сентября в 20:25
Что - то фк РОСТОВ - совсем под раскис с уходом В Карпина..
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 20:24
Ну , пока об этом и думать не надо
beefs
beefs
26 сентября в 20:24
Если бы могли, то защработали бы...
Сидор новый
Сидор новый
26 сентября в 20:21
Пока е ваш день....
shlomo2
shlomo2
26 сентября в 20:18
Пока не могли.... нужно время...
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