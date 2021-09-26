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Макаров: «Игроки „Рубина“ отлично меня знают? Старался играть чуть умнее»

26 сентября 2021, 21:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров после матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0) рассказал, каково ему было играть против своей бывшей команды.

Было приятно сыграть против ребят, потому что я долго с ними был. Считаю, что наша команда справилась. «Рубин» — хороший соперник. Получился интересный, зрелищный матч.

Футболисты «Рубина» меня отлично знают? Старался играть чуть умнее. Они знают, что у меня сильная левая нога, поэтому старался больше действовать через партнеров, как это получилось в эпизоде с первым голом.

Спрашивал ли Шварц какие-нибудь секреты про «Рубин»? Нет. Он — тренер, поэтому секреты тут никакие не нужны.

Казанцы чересчур жестко шли против меня в стыки? Нет. В каждой игре футболисты идут жестко в стык. Главное — понять, когда ты успеваешь уйти от него, а когда нет.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 04:59
После победы все такие умные.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 23:46
Поэтому и старался,что против своих играл!
drug01
drug01
26 сентября в 22:06
Даже слишком был активен на поле
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 21:40
Динамо провело лучший матч в сезоне.
протон
протон
26 сентября в 21:16
Вопрос Лене: чего это Рубин на фоне и ДМ и Зенита и Краснодара выглядит малобегущей командой? У нас тренера по физике нет или он бестолковый? или
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 21:12
Молодец! Старался!
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