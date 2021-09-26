Макаров: «Игроки „Рубина“ отлично меня знают? Старался играть чуть умнее»

Полузащитник «Динамо» после матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0) рассказал, каково ему было играть против своей бывшей команды.

Было приятно сыграть против ребят, потому что я долго с ними был. Считаю, что наша команда справилась. «Рубин» — хороший соперник. Получился интересный, зрелищный матч.

Футболисты «Рубина» меня отлично знают? Старался играть чуть умнее. Они знают, что у меня сильная левая нога, поэтому старался больше действовать через партнеров, как это получилось в эпизоде с первым голом.

Спрашивал ли Шварц какие-нибудь секреты про «Рубин»? Нет. Он — тренер, поэтому секреты тут никакие не нужны.

Казанцы чересчур жестко шли против меня в стыки? Нет. В каждой игре футболисты идут жестко в стык. Главное — понять, когда ты успеваешь уйти от него, а когда нет.