Лещук: «Считаю, что достаточно неплохо играю, надо продолжать дальше»

Голкипер «Динамо» , недавно продливший контракт с клубом, поделился мыслями после победы своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

В первом тайме практически ничего не дали создать у своих ворот. Во второй половине, наверное, после 75-й минуты ребята чуть-чуть подсели, подустали… Появились опасные моменты, но, к счастью, справились и сыграли на ноль.

У меня уже была серия из семи или восьми матчей за «Динамо». Я готовился к тому, что будет ещё один шанс и им обязательно надо воспользоваться. Сейчас происходит всё то, к чему я готовился и тренировался. Считаю, достаточно неплохо играю: надо продолжать дальше.