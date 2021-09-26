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Лещук: «Считаю, что достаточно неплохо играю, надо продолжать дальше»

26 сентября 2021, 18:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук, недавно продливший контракт с клубом, поделился мыслями после победы своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

В первом тайме практически ничего не дали создать у своих ворот. Во второй половине, наверное, после 75-й минуты ребята чуть-чуть подсели, подустали… Появились опасные моменты, но, к счастью, справились и сыграли на ноль.

У меня уже была серия из семи или восьми матчей за «Динамо». Я готовился к тому, что будет ещё один шанс и им обязательно надо воспользоваться. Сейчас происходит всё то, к чему я готовился и тренировался. Считаю, достаточно неплохо играю: надо продолжать дальше.

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Все комментарии
mihey1971
mihey1971
27 сентября в 07:21
А как мы в тебя верим
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 21:13
Главное, чтобы Шварц в него поверил и поставил в основу при здоровом Шунине.
112910415
112910415
26 сентября в 19:53
отлично, парень !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 сентября в 19:51
Парень явно лучше смотрится Шунина. А Шунину пора в запас.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 19:42
Пока действительно всё норм!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 сентября в 19:27
Пожалуй он Шунина подвинет окончательно. Шунина подрубил не вызов сборную и провал на Евро
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 18:54
Парень поймал кураж, очень понравился в двух сыгранных матчах. Выглядит даже поувереннее Шунина.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 18:39
Смена на подходе придётся Шунину подвинуться.
протон
протон
26 сентября в 18:26
При таком настрое и подходу к делу и до сборной не далеко!
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 18:16
Лещук однозначно №1 в Динамо! Дырку Шунина в утиль!
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 18:13
Лунина можно и подвинуть.
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