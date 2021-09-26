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Федотов: «„Сочи“ сегодня не показал характер, и это наша главная проблема»

26 сентября 2021, 22:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

Здесь комментировать особо нечего. Вышли на первый тайм: соперник забил два быстрых и лёгких гола. Мы долго думали, ничего не получалось. «Краснодар» был быстрее во всех эпизодах и стадиях игры. Думаю, что это был самый бездарный тайм в нашем исполнении. Мы пытались что-то поменять заменами и с изменением расстановки: даже были близки к тому, чтобы забить гол и перевернуть ход игры, но, к сожалению, ничего не вышло. Затем «Краснодар» наказал нас ещё раз, когда воспользовался своим мастерством и, как следствие, заработал 11-метровый.

Игроки «Краснодара» вышли сражаться и побеждать, настрой противника был виден сразу. Они очень хотели выиграть и прилагали для этого все усилия, чего, наверно, мы сделать не смогли. Мы сегодня не показали характер, и это наша главная проблема.

При счёте 2:0 у нас был хороший момент, когда мы могли сократить отставание… Да и в целом были хорошие подходы, но в заключительной фазе мы постоянно принимали какие-то суетливые решения, не доигрывали эпизоды до конца. Мы настраивались на игру и не рассматривали вариант, где мы могли бы оказаться в таком положении.

После матча генеральный директор «Краснодара» раскритиковал судейство Владислава Безбородова в игре с «Сочи».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
27 сентября в 09:30
Бабье лето - явно повлияло на результат игры...
crrhpn7nk3bj
crrhpn7nk3bj
27 сентября в 06:06
Здесь он прав
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 сентября в 05:10
Краснодар с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ -Хостинский- (раскрыть)
27 сентября в 00:54
Вполне могло такое быть . Кордоба загубил кучу моментов, да и другие могли забивать.
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 сентября в 23:27
К тому же 5:0 могло гореть уже на 30 й минуте
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 23:15
Быки были быстрее, интереснее, могли штук 5-6 положить.
Cat01
Cat01
26 сентября в 23:09
Сегодня игра не получилась
25процентный клоун
25процентный клоун
26 сентября в 22:53
сочи затопило
1bear
1bear
26 сентября в 22:36
Сочи разочаровал - безвольная игра
протон
протон
26 сентября в 22:21
Ну и Сочи не плохо играет. просто сегодня Быки были сильны
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