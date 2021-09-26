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«Это заслуженная победа». Шварц — после матча с «Рубином»

26 сентября 2021, 17:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно — многое получалось. Мы не позволили сопернику создать опасные моменты: здесь надо учесть наши оборонительные построения. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслужены. Это заслуженная победа.

В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Они начали иссякать. Наверное, это можно объяснить тем, что у нас было три игры ранее: так называемая короткая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились. Три очка в нашей копилке.

Также недавно Шварц прокомментировал возможную реформу РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
26 сентября в 21:15
Немецкая тренерская школа сегодня одна из лучших в мире. если не лучшая! Ее принципы строятся на идеях Валерия Васильевича Лобановского! и Шварц построил команду по образцу сугубо тренерскую! Не имея в наличии ярких звезд (типа олимпийских чемпионов) играет в хорошего уровня европейский футбол! Успехов Динамо! За них не стыдно будет российским болельщикам в Европе!
Алексей Филин
Алексей Филин
26 сентября в 20:46
Матч с клыльями покажет,как всегда надеемся на лучшее.
Борисыч1
Борисыч1
26 сентября в 20:33
Не убавить не прибавить. Сказано по делу и предельно лаконично.
112910415
112910415
26 сентября в 19:51
совершенно заслуженный результат
протон
протон
26 сентября в 18:28
Молодец Шварц! гений тренерского цеха Слуцкий , что скажет?
1bear
1bear
26 сентября в 18:21
Динамо приятно удивляет,хочу посмотреть на них в ЕК...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 сентября в 18:21
Динамо в этом сезоне одни из немногих, кто хотя бы теоретически может составить конкуренцию зениту.
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 18:14
Тут ясно кто сильнее.
Сидор новый
Сидор новый
26 сентября в 18:02
Все правильно сказал!....а Сандро отдельный респект!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 18:01
Динамо с победой.
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 17:41
Эта игра ещё раз доказала, что пора Динамо отправлять самого слабого вратаря РПЛ Шунина на заслуженную пенсию. Лещук более чем достойная замена. И уже нет в защите той нервозности, когда стоит ненадёжный Шунин.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 17:39
Динамо сыграло грамотней и мобильней.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 17:33
Динамо 70 минут матча имело тотальное преимущество над Рубином. У Рубина в этот период времени ничего не получалось . Хвича просто был непохож сам на себя , даже на свою бледную тень не тянул, потому и был заменен . И только в последние 20 минут Рубин встрепенулся, были хорошие моменты , но изменить счет казанцам не удалось. Динамо большую часть матча было на порядок лучше, мобильнее, быстрее, интереснее. Рубину же явно не хватает качественных игроков.
Динамо с победой.
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 17:32
Заслуженная победа с нервной концовкой. А если бы засчитали гол Рубина. то последние минуты вообще был бы валидол!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 17:25
Есть повод по радоваться
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 17:24
Тут нечего возразить.
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