«Это заслуженная победа». Шварц — после матча с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно — многое получалось. Мы не позволили сопернику создать опасные моменты: здесь надо учесть наши оборонительные построения. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслужены. Это заслуженная победа.

В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Они начали иссякать. Наверное, это можно объяснить тем, что у нас было три игры ранее: так называемая короткая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились. Три очка в нашей копилке.