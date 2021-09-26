Тренер «Рубина» Веретенников: «Хвича мотивирован, но не набрал кондиции»

, руководивший «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2), высказался об отдельных игроках.

Деспотович продолжает набирать оптимальные кондиции после травмы. Сейчас ему сложновато.

Вопрос об отсутствии мотивации (летом сорвался трансфер игрока в «Милан» — прим.) у Хвичи не стоит. Кварацхелия мотивирован, но, наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы. Хвича не набрал стопроцентные кондиции – это и не дает показать ту яркую игру, которую он способен показывать.

Отдельной задачи по Денису Макарову не было. Готовились к тому, что у них верхняя тройка-четверка активно играет. Примерно представляли, как они играют. Отдельного задания по Денису никто не давал.