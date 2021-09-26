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Тренер «Рубина» Веретенников: «Хвича мотивирован, но не набрал кондиции»

26 сентября 2021, 18:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Олег Веретенников, руководивший «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2), высказался об отдельных игроках.

Деспотович продолжает набирать оптимальные кондиции после травмы. Сейчас ему сложновато.

Вопрос об отсутствии мотивации (летом сорвался трансфер игрока в «Милан» — прим.) у Хвичи не стоит. Кварацхелия мотивирован, но, наверное, у него похожий период с Деспотовичем: была травма, долгое восстановление, а сейчас снова набор формы. Хвича не набрал стопроцентные кондиции – это и не дает показать ту яркую игру, которую он способен показывать.

Отдельной задачи по Денису Макарову не было. Готовились к тому, что у них верхняя тройка-четверка активно играет. Примерно представляли, как они играют. Отдельного задания по Денису никто не давал.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
27 сентября в 08:17
этот грузин уже зазвездился он видит себя в каком нибудь другом чемпионате ему внушили как и Влашичу что он уже давно перерос наш РПЛ
протон
протон
26 сентября в 21:25
Съел сегодня Варела Хвичу, а вся острота у ворот Динамо началась сразу же после ухода Хвичи с поля.
Вряд-ли совпадение.
Борисыч1
Борисыч1
26 сентября в 20:53
Хвича не набрал кондиций? Люлей он набрал от Варелы! ПомниЦа вот так же со слезами уходил с поля Халк после люлей от Ломича.
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 19:56
Стандартное течение событий в клубе, который возглавил весельчак пельмешка. Хорошее начало на эмоциях и кураже и постепенное сползание в середняки и на дно из-за отсутствия тренера как такового, вместо которого на бровке визжащий пончик, обвиняющий во всех неудачах судей.
zooveterinar
zooveterinar
26 сентября в 19:47
Что-то профессионализм Слуцкого начинает вызывать смутные сомнения??!!! А небыли ли его успехи в цска багажем Газаева??
ДАША Д
ДАША Д
26 сентября в 19:18
Всё хорошо, Рубин безвольно проиграл.
beefs
beefs
26 сентября в 19:13
Что то Рубин совсем сдулся...
ermak6848
ermak6848
26 сентября в 19:05
С Победой фк ДИНАМО город Москва!!!
drug01
drug01
26 сентября в 19:03
Все хотят от него результат
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 18:59
Хвичу папа мотивирует на срочный уход из "враждебной" России,поэтому он думает,что его где-то срочно ждут.Поэтому не получается.
ABir
ABir
26 сентября в 18:54
На одних Хвичи с Деспотовичем долго не протянуть
rubinovyi2
rubinovyi2
26 сентября в 18:52
Угу,пока наберут,глядишь и сезон закончится...,Левонид,а может тебе пора кондиции набирать..?((
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 18:49
Это было видно , причем очень явно.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 18:48
Ещё успеет, Удачи ему !!!
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