«Краснодар» — о нападении на болельщицу-инвалида: «Проведём расследование»

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27 сентября 2021, 18:49

В «Краснодаре» отреагировали на информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь.

Недавно болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара».