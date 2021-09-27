«Краснодар» — о нападении на болельщицу-инвалида: «Проведём расследование»

В «Краснодаре» отреагировали на информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь.
Недавно болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара».
Журналист Карп в телеграмме постоянно об этом отписывается и негодует с Галицкого. Хотя тут наверное больше к персоналу вопросы.
Такое безобразие в хорошем клубе творится!
Журналист Карп в телеграмме постоянно об этом отписывается и негодует с Галицкого. Хотя тут наверное больше к персоналу вопросы.
Такое безобразие в хорошем клубе творится!
Краснодар многих очаровал своей игрой, красавцем стадионом, в клубе стали играть свои воспитанники, а теперь воспитанников угнали, набирают 30+, давление на судей, людей с ОВЗ избивают. Похоже Галицкий (здоровья ему) уже давно не контролирует ситуацию в клубе.
Краснодар многих очаровал своей игрой, красавцем стадионом, в клубе стали играть свои воспитанники, а теперь воспитанников угнали, набирают 30+, давление на судей, людей с ОВЗ избивают. Похоже Галицкий (здоровья ему) уже давно не контролирует ситуацию в клубе.