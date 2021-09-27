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«Краснодар» — о нападении на болельщицу-инвалида: «Проведём расследование»

27 сентября 2021, 18:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В «Краснодаре» отреагировали на информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) после матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь.

Недавно болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара».

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
28 сентября в 10:20
Тут, скорее всего, подставная женщина. Как по мне, так сотрудник больше пострадавшая сторона, чем она.
Александр Апалько
Александр Апалько
28 сентября в 10:15
Раздули, конечно, сильно.
Александр Апалько
Александр Апалько
28 сентября в 10:14
Такое впечатление, что не все, кто писал комментарии, смотрел видео. Я то думал, что там действительно будет избиение. А там просто обычная перепалка, да и ещё сомнительная.
1bear
1bear
27 сентября в 23:25
видео есть - нужно наказывать "слепого"
SHMEL
SHMEL
27 сентября в 22:53
Этого престарелого, но не набравшегося ума человека больше нельзя допускать для работы с инвалидами.
makkie
makkie
27 сентября в 21:55
Не первый раз уже Краснодар кошмарит инвалидов.
Журналист Карп в телеграмме постоянно об этом отписывается и негодует с Галицкого. Хотя тут наверное больше к персоналу вопросы.
Такое безобразие в хорошем клубе творится!
виктор бочарников
виктор бочарников
27 сентября в 21:31, ред.
Больше смахивает на сознательный конфликт и провокацию, ну а сми уже подхватывают избиение насилие и т.д. в данном случае обе стороны не правы.
За адекватность
За адекватность ответ David Young (раскрыть)
27 сентября в 21:17, ред.
Я Вас приветствую! А чего искать. Видео уже на ютубе имеется. Ну а кто уж там прав, кто виноват, кого и как наказать пусть разбираются...
88_DEIVID
88_DEIVID
27 сентября в 21:14
Скорее всего, это был Ганчаренко.
minai
minai
27 сентября в 20:41
Это что за отморозки такие ?
ermak6848
ermak6848
27 сентября в 20:34
странная история..!? На домашнем стадионе избивать своих болельщиков к тому же инвалидов - это поганая новость...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Boricku (раскрыть)
27 сентября в 20:05
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    27 сентября в 20:00
    Сомнительная история, аля с домашним насилием, вот кто то когда то меня тронул, платите бабло) Знаем мы таких пассажиров)
    David Young
    David Young
    27 сентября в 20:00
    Надеюсь что виновного найдёт и строго накажут.
    болельщик из глуши
    болельщик из глуши
    27 сентября в 19:51
    А, То, что эта девушка, могла и ...наврать.... А была ли девушкка???
    Sergei Egorov
    Sergei Egorov
    27 сентября в 19:49
      Вoлхв
      Вoлхв
      27 сентября в 19:47
      Если это подтвердиться, то нужно жестко наказать....
      Boricku
      Boricku
      27 сентября в 19:25, ред.
      снять очков десять, что бы не повадно было ! и девушке пару миллионов. а, так они отписку сделают
      sv_1969
      sv_1969
      27 сентября в 19:23
      Надо разобраться и строго наказать
      youtomee
      youtomee ответ Байкал-38 (раскрыть)
      27 сентября в 19:19
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        27 сентября в 19:12
        Надо бы разобраться...
        Байкал-38
        Байкал-38
        27 сентября в 18:58
        На своём стадионе избивают своих же болельщиков, да ещё и с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)... жуть.
        Краснодар многих очаровал своей игрой, красавцем стадионом, в клубе стали играть свои воспитанники, а теперь воспитанников угнали, набирают 30+, давление на судей, людей с ОВЗ избивают. Похоже Галицкий (здоровья ему) уже давно не контролирует ситуацию в клубе.
        Союзник противников
        Союзник противников
        27 сентября в 18:54
        Им там похрен,а вот ныть и жаловаться -в охотку.
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        27 сентября в 18:52
        Правильное решение
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