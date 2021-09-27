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Сотрудник «Краснодара» напал на болельщицу-инвалида после матча с «Сочи»

27 сентября 2021, 18:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Болельщица с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) пожаловалась на сотрудника «Краснодара».

Девушка утверждает, что попросила сотрудника «быков» Геннадия Щербину доехать на спецтранспорте сразу до парковки, а не до выхода, так как начался ливень. Но мужчина, отвечающий в клубе за работу с маломобильными болельщиками, попросил болельщицу и ее отца «закрыть рот».

Болельщица также сообщила, что Щербина два раза ударил ее по руке и отобрал телефон, увидев, что девушка записывает происходящее на видео.

Недавно болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара».

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Все комментарии
Землянин
Землянин
27 сентября в 23:01, ред.
Тут оба хороши, человек пожилой и тоже плохо видит, а ему в глаза тоже тыкают и провоцируют. И телефон он не забирал, а отмахнулся,, ситуацию притягули за уши. Ещё и мужик, её батя за кадром тоже не известно что делает
протон
протон
27 сентября в 22:59
Щербину давно в шею гнать надо, какой то не одекватный дедушка маразматик
Конь 666
Конь 666
27 сентября в 20:21
Инвалиды осадили фк Краснодар, провацируют.. И что значит напал? Пусть проверяют. Камер полно, есть и с микрофонами
ДАША Д
ДАША Д
27 сентября в 19:50
Брехня, настоящий поклёп.
mihaluch
mihaluch
27 сентября в 19:08
Эти действия ещё проверить надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 19:01
Неприятный инцидент, за такие вещи надо наказывать.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 18:57
В этом году впервые побывал в Краснодаре,и "откушав" работы "якобы такси" и наглядевшись на тамошнее дорожное движение,почему-то не удивлён.
zsb1961
zsb1961
27 сентября в 18:55
Пусть напишет на него заявление!
cska1948
cska1948
27 сентября в 18:53
На работу с болельщиками с ОВЗ надо принимать не братьев-сватьев, а по иному принципу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
27 сентября в 18:49
Разбираться надо
Лакшери
Лакшери
27 сентября в 18:47
Видимо он не разглядел телефон и подумал что ему красную карточку показывают , нервы и сдали
Cat01
Cat01
27 сентября в 18:46
Зачем такие действия
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