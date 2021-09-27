Сотрудник «Краснодара» напал на болельщицу-инвалида после матча с «Сочи»

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27 сентября 2021, 18:44

Болельщица с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) пожаловалась на сотрудника «Краснодара».

Девушка утверждает, что попросила сотрудника «быков» Геннадия Щербину доехать на спецтранспорте сразу до парковки, а не до выхода, так как начался ливень. Но мужчина, отвечающий в клубе за работу с маломобильными болельщиками, попросил болельщицу и ее отца «закрыть рот».

Болельщица также сообщила, что Щербина два раза ударил ее по руке и отобрал телефон, увидев, что девушка записывает происходящее на видео.

Недавно болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара».