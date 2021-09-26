Мартинес — перед пенальти МЮ: «Криштиану, бей ты, ты точно промахнёшься»

1632636542

26 сентября 2021, 09:09

Полузащитник МЮ промахнулся с пенальти в матче с «Астон Виллой».

Любопытно, что голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес, с которым клуб хочет продлить контракт, дерзко общался с игроками «красных дьяволов» за секунды перед пробитием 11-метрового удара.

Аргентинец наговорил «много ласковых слов» не только Бруну, но и . Камеры зафиксировали такие слова: