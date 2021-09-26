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Мартинес — перед пенальти МЮ: «Криштиану, бей ты, ты точно промахнёшься»

26 сентября 2021, 09:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш промахнулся с пенальти в матче с «Астон Виллой».

Любопытно, что голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес, с которым клуб хочет продлить контракт, дерзко общался с игроками «красных дьяволов» за секунды перед пробитием 11-метрового удара.

Аргентинец наговорил «много ласковых слов» не только Бруну, но и Криштиану Роналду. Камеры зафиксировали такие слова:

Эй, Криштиану ты будешь пробивать? Бей ты, ты точно промахнешься!

Мартинес — перед пенальти МЮ: «Криштиану, бей ты, ты точно промахнёшься»

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:19
Мартинес стрельнул острым словцом в одного - но обо76ись сразу двое - Пеналдеш и Пеналду)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Hamman (раскрыть)
26 сентября в 23:41, ред.
В каких бы войсках ты не служил, к примеру, проживание, питание, обеспечение намного лучше, если сравнить с условиями в которых живут обычные люди в большинстве своём. Я не знаю, может для тебя комфортные условия это отдельный дом с условиями или отель минимум 3 звезды.
Зимой в горах на гос.границе, у каждого своя задача.
Hamman
Hamman ответ Agamaga........ (раскрыть)
26 сентября в 21:43
Если твой брат служил в комфортных условиях, это не значит что везде так. Поинтересуйся что такое часть постоянной боевой готовности и какие задачи она выполняет, сразу же отпадет желание сравнивать с детским садом где служил твой брат.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 сентября в 21:34
Март конечно молодец,он психологически сломал альфа-самца,который отдал мяч бета-самцу,ну а тот конечно и дрогнул.осознавая какая ответственность на его плечах,пробивать пенальти подаренный Роналду. Маартинес ещё и отличный ПСИХОЛОГ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дима Логинов (раскрыть)
26 сентября в 21:29
по картинке не очень мне понятно где происходит данный эпизод,возможно не в штрафной и тогда действительно это несчастный случай.а вот если же в штрафной.то очень и очень похоже на самонырок. Правда в нынешних ВаРеалиях это просто глупая симуляция.
Agamaga........
Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
26 сентября в 21:07
Да, живём в России как на зоне.
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
26 сентября в 20:45
Жить в зоне? Не позавидуешь...сочувствую.
Agamaga........
Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
26 сентября в 17:10
Сдавать нормативы на асфальте - это ещё норма.
А вот когда в СДЮШОР асфальтовые площадки, вот тут точно садисты. При падении ломаешь конечности.
Agamaga........
Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
26 сентября в 17:05
Сегодняшняя армия и за 10 лет ничему не научит!
Контрактная служба - это и есть пионерский лагерь!
У меня и брат был контрактником, и среди знакомых есть они, я живу в пограничной зоне. Поэтому мне ваши сказки можете не рассказывать. Разговор был совсем про другое.
Oplot
Oplot ответ Per4ick (раскрыть)
26 сентября в 16:54
Так я и не спорю что Суарес симулировал.Он не самый любимый игрок у меня если че.В этом плане мне больше всего нравятся(лись)Месси,Хави и Иньеста,которые не симулируют а профессионально подставляются под фол.Вот это высший пилотаж и уважение к таким игрокам.
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
26 сентября в 15:43
год службы - это детский сад! чему можно за это время научиться? асфальтированный плац подметать?
lobsterdam
lobsterdam ответ Hamman (раскрыть)
26 сентября в 15:41
ну и садисты, те кто заставляет сдавать нормативы на асфальтовых дорожках! Жесть как она есть!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Дима Логинов (раскрыть)
26 сентября в 15:39
вообще-то речь была не про этот эпизод с участием КР, как мне кажется, а про то, как Нобл держал за майку Лингарда прямо в штрафной, когда тот принимал мяч и разворачивался к воротам...
Per4ick
Per4ick ответ Oplot (раскрыть)
26 сентября в 15:34
но это не сравнится с тем как симулировал и одновременно играл грязно тот кто у тебя на аве, помнится в матче с Лионом он сам сфолил наступив на ногу игроку и одновременно при этом сложился в три погибели что бы дали пенальти
aNOOBis
aNOOBis
26 сентября в 15:31
Мог быть наш голкипер, сломал уверенность бьющим, это ж надо уметь.
112910415
112910415
26 сентября в 15:14
дерзость-то себя оправдала
Agamaga........
Agamaga........ ответ Hamman (раскрыть)
26 сентября в 15:03
Кто тут кичится службой? Точно не Я! Падающих солдат не видел за год службы, вот что хотел сказать.
Я вот вижу, что современная служба - это детский сад!
Сидят в инете, солдат спит, а служба идёт.
протон
протон
26 сентября в 14:52
Рон молодец, поддержал Бруну
протон
протон
26 сентября в 14:50
После такого, теперь точно Роналду будет бить пенальти
Hamman
Hamman ответ Agamaga........ (раскрыть)
26 сентября в 14:36, ред.
Год служил? Везёт! Я срочку служил когда два года служили. И сейчас служу.
Про контрактную армию слышал? Там служат от 19 и до 50 лет. От того как ты сдашь физо, зависит получишь ли ты премию в конце года. Люди стараются выложиться по максимуму чтобы не потерять деньги и поэтому случаются такие неприятности.
Своим годом службы не кичись. Современная служба по призыву это детский сад ясельная группа...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
26 сентября в 14:20
А кто такой тренер перед величием Роналду? Криш как скажет, так и будет! 70 ударов - 1 гол.
Agamaga........
Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
26 сентября в 14:16
Трепло? Это не тот вратарь, который вытаскивал в серии пенальти с Колумбией? Мартинес очередной раз психологически убил соперника👍
Agamaga........
Agamaga........ ответ Hamman (раскрыть)
26 сентября в 14:13
Это что за "детки" у нас в армии служат, что при беге на 100 метров так падали? 10 из 500 - это же надо так выдумать для оправдания нырков португальца.
Я за год службы не сталкивался с такими падениями 😀
протон
протон
26 сентября в 14:00
Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети.
Hamman
Hamman ответ Дима Логинов (раскрыть)
26 сентября в 13:44, ред.
Я ещё раз повторюсь - этот эпизод совпадение. Если бы он это делал намерено, то таких эпизодов было бы больше чем один. А при таком количестве хейтеров, что есть у Роналду, то такой трюк не имел бы шанса не стать достоянием общественности.
Приведу небольшой пример - у нас в армии есть такой вид занятия как физо. Это такой комплекс физических упражнений проводящихся раз в квартал и по итогам которого оценивают твою физ. форму. Есть там такое упражнение как бег на 100 метров на скорость. В день примерно до 500 человек сдают и не менее 10 человек при беге падают точно также зацепившись носком. Часто бывают и серьезные травмы, т.к. чаще всего бегают по асфальтовым дорожкам.
ОПС
ОПС
26 сентября в 12:30
А, что ему оставалось делать? Только говорить, капать на нервы.
кристина бораз
кристина бораз
26 сентября в 12:05, ред.
Вратарь трепло как по видимому большинство аргентинцев
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Hamman (раскрыть)
26 сентября в 11:56
Эта картинка из недавнего матча матч МЮ - Вест Хэм, в котором дьяволы проиграли и вот про этот эпизод в штрафной площади после игры Сульшер говорил, что не дали пенальти.
Никаких середин поля, никаких случайных зацепов - намеренная симуляция в штрафной площади с последующим негодованием главного тренера о не назначенном пенальти в этом эпизоде.
Данный эпизод разбирался на многих сайтах, откуда я, собственно, и позаимствовал картинку.
Алекс Шувалов
Алекс Шувалов
26 сентября в 11:55, ред.
Да уж, конечно это Мартинес оказывается виноват. что эти кривоногие проиграли, как же я сразу не догадался) Столько моментов изгадили ещё в первом тайме, да и во втором тоже. А Кортни кстати забил офигенный гол.
Oplot
Oplot ответ lobsterdam (раскрыть)
26 сентября в 11:48, ред.
Учитывая сколько Роналду отсимулировал за свою карьеру,не исключено.Прекрасно помню момент когда за сборную он упал вбегая в штрафную,держась за ногу и судья тогда то ли удалил то ли пендаль поставил.А на повторн было видно что защитник даже не коснулся.Таких вот нырков у него много,что конечно же абсолютно не красит его как игрока.И получает заслуженную репутацию симулянта.
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