Мартинес — перед пенальти МЮ: «Криштиану, бей ты, ты точно промахнёшься»

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш промахнулся с пенальти в матче с «Астон Виллой».
Любопытно, что голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес, с которым клуб хочет продлить контракт, дерзко общался с игроками «красных дьяволов» за секунды перед пробитием 11-метрового удара.
Аргентинец наговорил «много ласковых слов» не только Бруну, но и Криштиану Роналду. Камеры зафиксировали такие слова:
Эй, Криштиану ты будешь пробивать? Бей ты, ты точно промахнешься!
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Не нужно в каждом неочевидном моменте искать криминал.
Смотрите футбол непредвзято и удовольствие от просмотра увеличится многократно!
Приведу небольшой пример - у нас в армии есть такой вид занятия как физо. Это такой комплекс физических упражнений проводящихся раз в квартал и по итогам которого оценивают твою физ. форму. Есть там такое упражнение как бег на 100 метров на скорость. В день примерно до 500 человек сдают и не менее 10 человек при беге падают точно также зацепившись носком. Часто бывают и серьезные травмы, т.к. чаще всего бегают по асфальтовым дорожкам.
Приведу небольшой пример - у нас в армии есть такой вид занятия как физо. Это такой комплекс физических упражнений проводящихся раз в квартал и по итогам которого оценивают твою физ. форму. Есть там такое упражнение как бег на 100 метров на скорость. В день примерно до 500 человек сдают и не менее 10 человек при беге падают точно также зацепившись носком. Часто бывают и серьезные травмы, т.к. чаще всего бегают по асфальтовым дорожкам.