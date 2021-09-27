Стали известны причины конфликта между Неймаром и Мбаппе

Между нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе разгорелся конфликт.
Стороны уже некоторое время находятся в напряжённых отношениях, однако публично об этом стало известно, когда Мбаппе остался недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде. Причиной конфликта стало то, что бразилец не понимает, почему Килиан хочет уйти из ПСЖ. Неймар не всегда понимал амбиции Мбаппе, бразильский нападающий хотел бы играть вместе с Килианом и Лионелем Месси в одной команде, сформировав мощную тройку в атаке.
Кроме того, в последнее время Мбаппе стал чувствовать себя отчуждённым в раздевалке ПСЖ, где начало появляться всё больше игроков, которые говорят на испанском. У Килиана сохранились дружеские отношения лишь с Преснелем Кимпембе, Маркиньосом, Ашрафом Хакими и Марко Верратти.
Будет лето, будет пища , а пока надо играть и отрабатывать свою немалую зарплату, и лишними разговорами не нервировать ни себя, ни партнеров, ни руководство.
Всем здоровья.
Будет лето, будет пища , а пока надо играть и отрабатывать свою немалую зарплату, и лишними разговорами не нервировать ни себя, ни партнеров, ни руководство.
Всем здоровья.