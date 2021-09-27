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Стали известны причины конфликта между Неймаром и Мбаппе

27 сентября 2021, 13:45

Между нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе разгорелся конфликт.

Стороны уже некоторое время находятся в напряжённых отношениях, однако публично об этом стало известно, когда Мбаппе остался недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде. Причиной конфликта стало то, что бразилец не понимает, почему Килиан хочет уйти из ПСЖ. Неймар не всегда понимал амбиции Мбаппе, бразильский нападающий хотел бы играть вместе с Килианом и Лионелем Месси в одной команде, сформировав мощную тройку в атаке.

Кроме того, в последнее время Мбаппе стал чувствовать себя отчуждённым в раздевалке ПСЖ, где начало появляться всё больше игроков, которые говорят на испанском. У Килиана сохранились дружеские отношения лишь с Преснелем Кимпембе, Маркиньосом, Ашрафом Хакими и Марко Верратти.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
27 сентября в 22:13
крокодил не ловится, не растёт кокос. у КМ не в понедельник др...
buzzila
buzzila
27 сентября в 21:43
Мальчуган хочет в Мадрид, но не знает на каком языке там будут с ним общаться в раздевалке. Собрать всех Дембеле, Мбаппе, Погба в одну команду и пускай они там балуются в соцсетях и хвалятся модными причёсками, футбол для них даже не на третьем месте.
2dx822zqff9t
2dx822zqff9t
27 сентября в 18:51
Мбаппе просто бесится, что не перешел в мадридский Реал, вот и все! В ПСЖ он сейчас не так как хорош, как в прошлом и позапрошлом сезоне.
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 18:35
Страсти господни...Эуропа.
Agamaga........
Agamaga........
27 сентября в 17:50
Неймар не понимает почему Килиан хочет уходить из клуба, поэтому пасует не так как другим?))
Дима Логинов
Дима Логинов
27 сентября в 17:46
Есть у меня знакомый, который сменил за свою жизнь не меньше десятка рабочих коллективов. В каждом ему что-то или кто-то не нравился. Постоянно мне рассказывал, что вот этот глупый, а вон тот недальновидный. Те не знают, эти не умеют...Потом он пришёл работать ко мне. Довольно быстро мы перестали быть друзьями, а ещё чуть позже он ушёл на новое место, где начал рассказывать другим, какой плохой я.
Поклонники Реала жаждут видеть француза у себя, но подумайте о том, а может и к лучшему, что его нет? Может к лучшему, если бы ПСЖ уговорил Килиана подписать новый контракт? Ведь очень похоже на то, что проблема не в руководстве ПСЖ, Неймаре или испанском языке, а в самом зазвездившемся пареньке.
протон
протон
27 сентября в 17:10
А он мне не пасует
Все моменты губит
И с финтами все играет
Гол не забивает
Этого стоило ожидать. Когда повышается концентрация звёзд - жди беды в коллективе
LOpp
LOpp
27 сентября в 16:58
Мбаппе стал чувствовать себя отчуждённым в раздевалке ПСЖ, где начало появляться всё больше игроков, которые говорят на испанском.


Мбаппе пора учить испанский
Alex12357
Alex12357
27 сентября в 16:31, ред.
Камерунский Эму затеял опасную игру -этого пацана растопчут и выкинут ,много о себе возомнил!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
27 сентября в 16:00
Если он хочет уйти надо отпустить игрока. Сами виноваты парижане
DXTK
DXTK
27 сентября в 15:53
наблюдаем настоящий бразильский сериал, на наших глазах разворачивается настоящая драма - Мбаппе не пасует на Неймара........ до этого Месси не пожал руку Почеттино........... такое ощущение что ПСЖ это не команда а сборище самовлюбленных звезд, и такая команда и неважно кто тренер никогда не выиграт ЛЧ........

PS в следующий раз мы увидим новую драму....... Рамос на тренировке вырубил Месси, забыл что они теперь не в испании барса Реал а в одной команде......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 15:53
Это ещё Серхио с Лионелем (ввиду того что новички) амбиции не включали....
Скоро начнётся..."Чьи в лесу шишки"...
Слишком много "звёзд" на 1 см² раздевалки....)))
Месси..Рамос..Неймар...Мбаппе и ещё 10 человек считающие себя "мега-звёздами" и что только их язык должен быть главным в раздевалке.........Почеттино уже пора выбирать......либо мнимая победа в ЛЧ.....либо избежать в свои 49 оказаться в психушке....))
1bear
1bear
27 сентября в 15:44
пусть уже валит афро-француз в горячо любимый Реал
pele1981
pele1981 ответ Caniggia (раскрыть)
27 сентября в 15:22
Ее скорее развалит "космический" гном!))
112910415
112910415
27 сентября в 15:21
что ж, Неймара и К понять можно
ДСА
ДСА
27 сентября в 15:11
Интересно на чью сторону встанет Месси.
Futurista
Futurista
27 сентября в 15:09
Пас не газ...на него контракт не подпишешь...
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 15:03
Надо продавать Мбаппе, иначе он развалит команду, как Глушак Спартак.
за
за
27 сентября в 14:53
Не ссорьтесь, девочки!
нечитайло
нечитайло
27 сентября в 14:53
Да уж, борьба интересОв
Elliada
Elliada
27 сентября в 14:47
А с чего им дружить с Мбаппе? Он хочет уйти, а они должны ему улыбаться? Мбаппе большой ребенок
SHMEL258
SHMEL258
27 сентября в 14:41
Мбаппе как неуживчивый ребенок.
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 14:37
Выучить испанский разве проблема , если владеешь французским ?
Это же как надо пас не туда давать, чтоб не понимать друг друга.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 14:29
Во многом Мбаппе сам виноват. Его постоянные противоречивые заявления явно не всем приходятся по вкусу. То он сосредоточен на игре за ПСЖ и надеется привести клуб к триумфу в ЛЧ, а то вдруг сообщает партнерам , что он их скоро покинет и перейдет в Реал, далее все опять по кругу.
Будет лето, будет пища , а пока надо играть и отрабатывать свою немалую зарплату, и лишними разговорами не нервировать ни себя, ни партнеров, ни руководство.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 14:19
Совсем не удивительно !!!
berda2003
berda2003
27 сентября в 14:15
амбициозная негретёнка...
makkie
makkie
27 сентября в 14:15
В ПСЖ постоянно Дом-2 какой-то!
То тренером недовольны, то игроки с игроками кусаются, то еще что-то.
barca200885
barca200885
27 сентября в 14:13
Это точно новость про футбол?
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 14:05
Ни о чем... Детский сад штаны на лямках. А почему негритенок должен играть с теми с кем хочет неймар.
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 13:55
Как дети малые 😀😃😄
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