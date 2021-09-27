Стали известны причины конфликта между Неймаром и Мбаппе

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27 сентября 2021, 13:45

Между нападающими ПСЖ Неймаром и разгорелся конфликт.

Стороны уже некоторое время находятся в напряжённых отношениях, однако публично об этом стало известно, когда Мбаппе остался недоволен тем, что Неймар не пасует ему так, как другим партнёрам по команде. Причиной конфликта стало то, что бразилец не понимает, почему Килиан хочет уйти из ПСЖ . Неймар не всегда понимал амбиции Мбаппе, бразильский нападающий хотел бы играть вместе с Килианом и в одной команде, сформировав мощную тройку в атаке.