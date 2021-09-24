ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2021/2022

Сульшер обвинил Клоппа в том, что МЮ стал пробивать меньше пенальти

24 сентября 2021, 20:49

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер обвинил наставника «Ливерпуля» Юргенна Клоппа в том, что в ворота соперников «красных дьяволов» стали назначать меньше пенальти. В январе этого года Клопп заявил, что за последние 5 с половиной лет «Ливерпуль» пробил меньше пенальти, чем «Манчестер Юнайтед» за 2 года.

Мы просто должны надеяться, что получим то, чего заслуживаем. У нас должно было быть три пенальти в последних двух играх. Был один тренер [Клопп], который беспокоился о том, что мы пробили слишком много пенальти в прошлом сезоне, и после этого мы стали пробивать меньше пенальти. С тех пор я увидел большую разницу.

Ранее бывший арбитр АПЛ обвинил Клоппа в психологическом воздействии на судей.

Все новости
Адвокат Косты прокомментировал обыск в доме Диего
02 октября Комментарии3
«Посмотрим, что будет в Москве». Спаллетти обратился к скамейке «Спартака»
02 октября Комментарии48
Ван Анхольт пригрозил сорвать парик с Гендузи
01 октября Комментарии5
ОфициальноПоединок между «Ниццей» и «Марселем» доиграют в Труа
29 сентября Комментарии2
«Теперь это в прошлом». Кунде — о сорвавшемся переходе в «Челси»
29 сентября Комментарии1
Доннарумма — о недовольстве: «Смешно читать всю эту чушь о себе»
29 сентября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:17
в МЮ переживают, им уже дают меньше двух пенок в каждой игре... непорядок))))
ахахаха
sv_1969
sv_1969 ответ Виталик-ManUtd-Rus (раскрыть)
25 сентября в 10:16
Извините конечно а Сульшер что щас сделал!???)))
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
25 сентября в 09:54
клеп знатный нытик , как бабка подподъездная - вечно свой нос сует в чужие дела
Klaus-S
Klaus-S
25 сентября в 09:53
Если я не ошибаюсь, это на Соккере был анализ пенальти МЮ на их правомерность. Где-то около 30 % пенальти были сильно притянуты за уши.
Так что Сульшеру лучше промолчать. Ему и так не долго осталось с такой игрой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 07:29
Юрген как причина проблем МЮ....
Что то новенькое...)))

Кто вообще позвал в АПЛ Тухеля,Клоппа,Гвардиолу ??
Срочно убрать....
Чтоб не мешали Сульшеру чемпионить....
Байкал-38
Байкал-38
25 сентября в 06:02
Теперь в команде есть нырялду, так, что с пенальти проблем не будет.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
25 сентября в 05:49
Клопп посягнул на святое- на наследие Уэбба и Клаттенбурга.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 05:44
Это просто нервы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 сентября в 05:33
Согласен с Сульшером, если даже такие очевидные пенальти как фол Нобла на Лингарде в кубке и когда сбили Роналду в матче чемпионата не ставят, но не знаю за что тогда должны их давать. И что что были пару левых пенальти в прошлом сезоне, а у кого их собственно не было, Ливерпуль тоже их получал, МС с дельфином Стерлингом не раз нырял, Челси и Тоттенхэм, но видите надо на судей в матчах МЮ надавить.
ОПС
ОПС
25 сентября в 04:23
Ерунда какая то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 03:22
Наверно, это больше Рон беспокоится, чем Сульшер. Он ведь пришёл голы забивать, а с пенальти это делать ловчее всего...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Франц Кафка (раскрыть)
25 сентября в 01:32
Ну да Челси вообще пенальти не бьет)))) Только в прошлом сезоне Челски били пенальти больше чем Ливерпуль,7 к 6 да и в победном для Ливерпуля сезоне тоже,так что лучше порадуйся за статс вашего Жоржиньо
pomor45
pomor45
24 сентября в 23:20
С этой претензией надо обращаться к дьяволу - изобретателю футбола.
Франц Кафка
Франц Кафка
24 сентября в 23:16
ой, ля, что Сульшер, что Клопп - оба любители левых пенок, у их команд многовато пенок на ровном месте, а потом радуются за статистику Бруну и Салаха...
barcamilan
barcamilan
24 сентября в 22:45
сульшер ты чо куришь?
nikoladolgov
nikoladolgov
24 сентября в 22:01
А почему Земля круглая ?
Кроликов
Кроликов
24 сентября в 21:48
Ошибся! Другой тренер виноват. Ушел Фергюсон, и стали меньше бить пенальти!
протон
протон
24 сентября в 21:37
Когда мю давали пенки направо-налево, рыбак вещал, что не комментирует работу судей. Стоило только не дать три левые пенки - сразу начал истошно визжать на всю медиа-сферу и поминать всех окружающих, начиная с января. Теперь он комментирует работу судей
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 сентября в 21:16
Шиза стало быть Олю посетила
dok66
dok66
24 сентября в 21:16
Однако 0-0 в пользу Ливера .
Дима Логинов
Дима Логинов
24 сентября в 21:13
Клопп: был бы у МЮ тренер, я бы с ним подискутировал об одиннадцатиметровых.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 21:09
Клопп уже окуляры снял а его продолжают обвинять.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 21:07, ред.
Это просто он(Клопп) предвидел возвращение Роналду, и приостановил "дьявольскую статистику" заранее.
David Young
David Young ответ League1 (раскрыть)
24 сентября в 21:07
Впору запускать движение «Пенальти Манчестер Юнайтед важны».

А если серьёзно, то взаимосвязи, тем более прямой, здесь нет, конечно. Интересно будет прочитать что скажет по этому поводу Юрген Клопп, если что-либо скажет, поскольку на такое можно спокойно не реагировать.
League1
League1 ответ Baggio R. (раскрыть)
24 сентября в 21:05
Ты смотрю негодуешь)
League1
League1
24 сентября в 21:04
Клопу надо дать по шее. Негодяй.
Baggio R.
Baggio R.
24 сентября в 21:02
Пеналду негодует)
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
24 сентября в 20:59
В общем нашёл «клопа отпущения».
УЕСКА
УЕСКА
24 сентября в 20:55
А без пенальти вы забить не в состоянии? Накупили звезд в атаку Санчо, Роналду а гол с игры забить не могут.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 сентября в 20:55
Глупо это так считать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100