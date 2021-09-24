Сульшер обвинил Клоппа в том, что МЮ стал пробивать меньше пенальти

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24 сентября 2021, 20:49

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» обвинил наставника «Ливерпуля» в том, что в ворота соперников «красных дьяволов» стали назначать меньше пенальти. В январе этого года Клопп заявил, что за последние 5 с половиной лет «Ливерпуль» пробил меньше пенальти, чем «Манчестер Юнайтед» за 2 года.

Мы просто должны надеяться, что получим то, чего заслуживаем. У нас должно было быть три пенальти в последних двух играх. Был один тренер [Клопп], который беспокоился о том, что мы пробили слишком много пенальти в прошлом сезоне, и после этого мы стали пробивать меньше пенальти. С тех пор я увидел большую разницу.