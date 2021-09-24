Сульшер обвинил Клоппа в том, что МЮ стал пробивать меньше пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер обвинил наставника «Ливерпуля» Юргенна Клоппа в том, что в ворота соперников «красных дьяволов» стали назначать меньше пенальти. В январе этого года Клопп заявил, что за последние 5 с половиной лет «Ливерпуль» пробил меньше пенальти, чем «Манчестер Юнайтед» за 2 года.
Мы просто должны надеяться, что получим то, чего заслуживаем. У нас должно было быть три пенальти в последних двух играх. Был один тренер [Клопп], который беспокоился о том, что мы пробили слишком много пенальти в прошлом сезоне, и после этого мы стали пробивать меньше пенальти. С тех пор я увидел большую разницу.
Ранее бывший арбитр АПЛ обвинил Клоппа в психологическом воздействии на судей.
ахахаха
ахахаха
Так что Сульшеру лучше промолчать. Ему и так не долго осталось с такой игрой.
Так что Сульшеру лучше промолчать. Ему и так не долго осталось с такой игрой.
Что то новенькое...)))
Кто вообще позвал в АПЛ Тухеля,Клоппа,Гвардиолу ??
Срочно убрать....
Чтоб не мешали Сульшеру чемпионить....
Что то новенькое...)))
Кто вообще позвал в АПЛ Тухеля,Клоппа,Гвардиолу ??
Срочно убрать....
Чтоб не мешали Сульшеру чемпионить....
А если серьёзно, то взаимосвязи, тем более прямой, здесь нет, конечно. Интересно будет прочитать что скажет по этому поводу Юрген Клопп, если что-либо скажет, поскольку на такое можно спокойно не реагировать.
А если серьёзно, то взаимосвязи, тем более прямой, здесь нет, конечно. Интересно будет прочитать что скажет по этому поводу Юрген Клопп, если что-либо скажет, поскольку на такое можно спокойно не реагировать.