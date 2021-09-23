Руни раскритиковал владельца «Дерби»

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23 сентября 2021, 20:41

Наставник «Дерби Каунти» раскритиковал владельца клуба Мэла Морриса после объявления о введении внешнего управления. Тренер команды заявил, что бизнесмен поступил нечестно и не проявил к нему уважение. Недовольство Руни вызвало то, что он узнал о данном решении по телевизору.

Из-за введения внешнего управления с команды сняли 12 баллов, и она оказалась на дне таблицы Чемпионшипа.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», чей рекорд недавно повторили в Лиге чемпионов, пообещал, что не бросит команду в сложной ситуации и продолжит свою работу.