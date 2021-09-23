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Руни раскритиковал владельца «Дерби»

23 сентября 2021, 20:41

Наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни раскритиковал владельца клуба Мэла Морриса после объявления о введении внешнего управления. Тренер команды заявил, что бизнесмен поступил нечестно и не проявил к нему уважение. Недовольство Руни вызвало то, что он узнал о данном решении по телевизору.

Из-за введения внешнего управления с команды сняли 12 баллов, и она оказалась на дне таблицы Чемпионшипа.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», чей рекорд недавно повторили в Лиге чемпионов, пообещал, что не бросит команду в сложной ситуации и продолжит свою работу.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 сентября в 08:24
Жесть, только недавно боролись за выход в АПЛ, проблемы с финансами и уже на грани вылета, не повезло Руни.
Futurista
Futurista
23 сентября в 21:24
12 очков не 12 лет...переживут...
протон
протон
23 сентября в 20:50
Трудно принимать такой челлендж в виде отыгрыша 12 очков. Дядька и так Молодец, если спариваться с этой трудностью, то это очень хорошая история в портфолио, тем более для британца. Успехов коач Шрек.
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
23 сентября в 20:50, ред.
Добрый вечер! Вам отправили вчера все призы.
Cat01
Cat01
23 сентября в 20:45
Это его право
beefs
beefs
23 сентября в 20:44
Европейская демократия в действии...
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