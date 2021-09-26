Перин: «Мне позвонил Аллегри и попросил остаться в „Ювентусе“»

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26 сентября 2021, 14:34

Голкипер «Ювентуса» рассказал о минувшем трансферном окне, когда он мог уйти в очередную аренду. Затронул игрок и разговор с , который проводит юбилейную игру на тренерском мостике.

Я собирался уйти, но мне позвонил Аллегри и попросил остаться в «Ювентусе». Поэтому я решил продолжить карьеру в этом замечательном клубе.

Маттиа Перин перешёл в «Ювентус» в 2018 году. За это время игрок провёл в черно-белой футболке всего 9 матчей. Последний сезон итальянец провёл в аренде в «Дженоа».