Гвардиола: «Важно, чтобы Месси был счастлив в ПСЖ».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход Лионеля Месси в ПСЖ.
Это был сюрприз для всех. Теперь все принимают это. Давным-давно вы не могли бы этого представить, но это случилось. Никогда не знаешь, что произойдёт в нашей жизни. Важно, чтобы он был счастлив в Париже.
Ожидается, что Месси сможет сыграть против «Манчестер Сити» в завтрашнем матче Лиги чемпионов.
В роли цветочка Месси, а в роли одуванчика Рон !!!☝👍😉
В роли цветочка Месси, а в роли одуванчика Рон !!!☝👍😉