Гвардиола: «Важно, чтобы Месси был счастлив в ПСЖ».

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал переход в ПСЖ .

Это был сюрприз для всех. Теперь все принимают это. Давным-давно вы не могли бы этого представить, но это случилось. Никогда не знаешь, что произойдёт в нашей жизни. Важно, чтобы он был счастлив в Париже.