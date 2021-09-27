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Гвардиола: «Важно, чтобы Месси был счастлив в ПСЖ»

27 сентября 2021, 16:02

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход Лионеля Месси в ПСЖ.

Это был сюрприз для всех. Теперь все принимают это. Давным-давно вы не могли бы этого представить, но это случилось. Никогда не знаешь, что произойдёт в нашей жизни. Важно, чтобы он был счастлив в Париже.

Ожидается, что Месси сможет сыграть против «Манчестер Сити» в завтрашнем матче Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 22:23
Пока не очень с парижским счастьем)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 17:07, ред.
В Париже много "счастья"...)))
allemz
allemz
27 сентября в 16:31, ред.
Кто понял: 'Я за Месси всегда, но завтра придется огорчить его дружину, всё же лично для меня все равно важно, очень важно, чтобы он миновал любые огорчения и был счастлив в своем клубе. Надеюсь, он поймет. Без обид, Лёнь."
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 16:31
Гвардиола: «Важно, чтобы Месси был счастлив в ПСЖ».
В роли цветочка Месси, а в роли одуванчика Рон !!!☝👍😉
shlomo2
shlomo2
27 сентября в 16:27
Посмотрим на его игру против Пепа...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 16:13
Если он будет счастлив в ПСЖ, то в предстоящей игре ваши юристы вам не помогут в защите.
hk7r76mwfmyt
hk7r76mwfmyt
27 сентября в 16:05
С таким баблом трудно не быть счастливым
zooveterinar
zooveterinar
27 сентября в 16:04, ред.
Играй любимый там !!! Жаль ,что мы не свидились!!!
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