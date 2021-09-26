Жиру: «Решение уйти из „Челси“ было для меня очевидным»

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о своём уходе из лондонского «Челси»:
Мне очень нравилась английская Премьер-лига, но я решил изменить свою жизнь. Я сказал Тухелю, что последние месяцы были слишком сложными. Решение уйти из «Челси» было для меня очевидным. Я сохранил в памяти все моменты, пережитые в этой команде.
Напомним, Жиру перешёл в «Милан», которому он ранее признался в любви, из «Челси» в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне 34-летний француз сыграл в 3 матчах Серии А и забил 2 гола.