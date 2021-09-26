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Жиру: «Решение уйти из „Челси“ было для меня очевидным»

26 сентября 2021, 15:39

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о своём уходе из лондонского «Челси»:

Мне очень нравилась английская Премьер-лига, но я решил изменить свою жизнь. Я сказал Тухелю, что последние месяцы были слишком сложными. Решение уйти из «Челси» было для меня очевидным. Я сохранил в памяти все моменты, пережитые в этой команде.

Напомним, Жиру перешёл в «Милан», которому он ранее признался в любви, из «Челси» в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне 34-летний француз сыграл в 3 матчах Серии А и забил 2 гола.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 19:01
Жиру стал игроком Челси зимой 2018 года, перейдя из Арсенала. С тех пор он провел 119 встреч за Челси во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами, и 14 результативными передачами. В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 лондонский Челси переиграл Севилью. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Все четыре гола в этой встрече забил французский нападающий Оливье Жиру. Я еще помню гол Оливье Жиру в матче Арсенал - Кристал Пэлас, который стал лучшим голом года. Но он стабилен в сборной Франции как забивака, а на клубном уровне играл несколько ярких игр, забивал яркие, красивые голы, и все. Думаю в Милане ничего не изменится. Но правильно поступил уходив из Челси. Желаю удачи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 17:40
Взял ЛЧ и пошёл помогать Милану брать ЛЧ !
Cat01
Cat01
26 сентября в 17:02
Желаем удачи
Djebrael
Djebrael
26 сентября в 17:02
Ну посмотрим, что получится в Милане
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 16:11
В Челси он не тянул, поэтому правильно что ушел.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 сентября в 15:49
Много говорят о нем
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