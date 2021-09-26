Жиру: «Решение уйти из „Челси“ было для меня очевидным»

Форвард «Милана» рассказал о своём уходе из лондонского «Челси»:

Мне очень нравилась английская Премьер-лига, но я решил изменить свою жизнь. Я сказал Тухелю, что последние месяцы были слишком сложными. Решение уйти из «Челси» было для меня очевидным. Я сохранил в памяти все моменты, пережитые в этой команде.