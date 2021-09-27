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Крауч: «Не понимаю, почему фанаты „Ливерпуля“ недооценивают Салаха»

27 сентября 2021, 14:18

Бывший футболист «Ливерпуля» Питер Крауч считает, что болельщики «красных» недооценивают нападающего Мохамеда Салаха.

Салах быстрее легенд «Ливерпуля» всех времен Роджера Ханта и Джека Паркинсона забил 100 голов за «красных» в высшем дивизионе. Салах — это феномен, поскольку только Тьерри Анри и Серхио Агуэро — единственные иностранные футболисты, которые достигли отметки в 100 голов за меньшее количество матчей.

Но болельщики «Ливерпуля» всё ещё недооценивают Салаха. Может быть, это потому, что они привыкли, что он каждый сезон показывает такую результативность. Сравните его с Фернандо Торресом или Луисом Суаресом. Фанаты «Ливерпуля» очень уважают этих двух футболистов, но у Салаха есть рекорд, который затмевает их достижения.

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 17:42
Салах конечно хорош, но и Торрес и Суарес герои своего времени
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
27 сентября в 16:29
Салах забил свой сотый гол в Премьер-лиге за «красных» в субботней ничьей со счетом 3: 3 с Брентфордом(какой матч!), достигнув отметки быстрее, чем любой другой игрок Ливера. Боссы «Энфилда» стремятся связать египетскую голевую машину с новым контрактом, срок его нынешнего контракта истекает менее чем через два года на фоне слухов об интересе со стороны ПСЖ и Реала. А его агент Рами Аббас Исса направил иерархии Ливерпуля резкое сообщение, когда он ответил на твит, посвященный достижениям Салаха в клубе. В ответ на сообщение, в котором его клиент назван «настоящей легендой Энфилда», агент просто написал — «Ага». Что тут еще скажешь? А болельщики(некоторые) всегда требовательны. Так что это нормально. А может быть дело в другом, чего мы не знаем...Салах молодец!
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 14:20
Салаху Респект !!!
drug01
drug01
27 сентября в 14:20
Его мало знают
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