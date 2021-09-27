Крауч: «Не понимаю, почему фанаты „Ливерпуля“ недооценивают Салаха»

Бывший футболист «Ливерпуля» считает, что болельщики «красных» недооценивают нападающего .

Салах быстрее легенд «Ливерпуля» всех времен Роджера Ханта и Джека Паркинсона забил 100 голов за «красных» в высшем дивизионе. Салах — это феномен, поскольку только Тьерри Анри и Серхио Агуэро — единственные иностранные футболисты, которые достигли отметки в 100 голов за меньшее количество матчей.

Но болельщики «Ливерпуля» всё ещё недооценивают Салаха. Может быть, это потому, что они привыкли, что он каждый сезон показывает такую результативность. Сравните его с Фернандо Торресом или Луисом Суаресом. Фанаты «Ливерпуля» очень уважают этих двух футболистов, но у Салаха есть рекорд, который затмевает их достижения.