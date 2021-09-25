Каузио: «Дибале необходимо взять груз ответственности на свои плечи» .

Бывший футболист «Ювентуса» Франко Каузио поделился мнением о лидерских качествах капитана туринского клуба .

Дибала должен доказать, что он действительно может влиять на ход матчей. Пока он не смог что-то изменить. В ноябре ему исполнится 28 лет — возраст, чтобы показать, на что вы способны. Он должен быть более решительным. Ему необходимо взять груз ответственности на свои плечи в эти тяжелые времена для «Юве».