Каузио: «Дибале необходимо взять груз ответственности на свои плечи» .

Бывший футболист «Ювентуса» Франко Каузио поделился мнением о лидерских качествах капитана туринского клуба Пауло Дибалы.
Дибала должен доказать, что он действительно может влиять на ход матчей. Пока он не смог что-то изменить. В ноябре ему исполнится 28 лет — возраст, чтобы показать, на что вы способны. Он должен быть более решительным. Ему необходимо взять груз ответственности на свои плечи в эти тяжелые времена для «Юве».
Это вот этот юнец который даже не может пользоваться носовым платком ? )
Это вот этот юнец который даже не может пользоваться носовым платком ? )