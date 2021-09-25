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Каузио: «Дибале необходимо взять груз ответственности на свои плечи»

25 сентября 2021, 13:30

Бывший футболист «Ювентуса» Франко Каузио поделился мнением о лидерских качествах капитана туринского клуба Пауло Дибалы.

Дибала должен доказать, что он действительно может влиять на ход матчей. Пока он не смог что-то изменить. В ноябре ему исполнится 28 лет — возраст, чтобы показать, на что вы способны. Он должен быть более решительным. Ему необходимо взять груз ответственности на свои плечи в эти тяжелые времена для «Юве».

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 сентября в 14:22
Только где их взять эти плечи , чтобы возложить на них груз ответственности?!
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 14:01
Пора проявлять лидерские качества.
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 13:46
Каузио: «Дибале необходимо взять груз ответственности на свои плечи» .
Это вот этот юнец который даже не может пользоваться носовым платком ? )
Сидор новый
Сидор новый
25 сентября в 13:33
Сейчас есть все шансы сталь лидером команды
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