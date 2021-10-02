Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»

Главный тренер «Аталанты» накануне матча с «Миланом» высказался о ситуации полузащитника , редко получающего игровую практику.

Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков, будет время, и место для других игроков освободится. Он хороший парень, все сводится к выбору тренера.