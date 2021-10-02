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Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»

02 октября 2021, 23:07
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини накануне матча с «Миланом» высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука, редко получающего игровую практику.

Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков, будет время, и место для других игроков освободится. Он хороший парень, все сводится к выбору тренера.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 12:30
Тренер «по ушам ездит». Удел Миранчука-лавка. А посему, если хочет играть и прогрессировать, надо уходить(убегать).
galem72
galem72
вчера в 10:00
"...Миранчук? Он хороший парень..."

Отличная профессиональная характеристика футболиста от его тренера. ))
Брулин
Брулин
вчера в 09:58
Две звездищи отечественного футбола Миранчук и Кокорин не проходят в Италии в конкурсе посидеть на лавке !
Какого же уровня игроки РФПЛ в основной массе ?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:32
Сам виноват мог бы прогрессировать в Локомотиве, был лидером клуба? очень бы пригодился в еврокубках, а сидеть на лавке в не самом топовом клубе сомнительная перспектива. Возможно уступает своим коллегам на тренировках, но все равно пока возраст позволяет лучше поменять клуб.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:27
Если бы кто заинтересовался, то давно в аренде бы находился. А так Алексей тренируется, набирается уму-разуму... через 5-ую точку))).
Удачи, Лёша!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:10
значит Миранчук увы слабый игрок, а мы его тут вознесли до небес за целый год он мог бы стиснув зубы тренироваться с удвоенной энергией и вытеснить любого из Аталанты благо там не такие уж супер звёзды а обыкновенные игроки но он ленивый русский паспортист которым всё подай на блюдечке с детства
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:07
Тренер всегда выпускает лучших, желая получить максимальный результат ибо не враг себе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:08
Лишь бы деньги не забывали выплачивать...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:53
Похоже это надёжный запасной игрок.
311
311
вчера в 06:30
Миранчук 25-й в очереди!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:02
Понять тренера можно, вон Кокоша даже не заморачивается на счёт этого
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 05:40
То есть Миранчук 25-й в очереди на выход
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:26, ред.
Вот и всё что нужно знать по поводу "почему наши ЗМСы не уезжают играть за границу?"..
Ни практики...ни рпльного заработка...ни прогресса...ни титулов....ничего...
Одни тренировки да лавка...
Один во Флоренции...другой в Бергамо....сидят....повышают свой класс....и слушают оды какие они молодцы...что уехали "прогрессировать"...))
Лет до 32-х...можно "попрогрессировать" на скамейках....и за мемуары....


...срочно в аренду...
...желательно в Зенит...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 02:23
Сколько клоунов критикует Гаспера , якоьы он обязан выпускать Алёшу.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 02:07
В другой клуб Италии надо
youtomee
youtomee ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 00:49, ред.
Вообще, это похоже на рассуждение какого-нибудь Дзюбы) "а че туда ехать тут я вон деньги получаю" Миранчук в Аталанту не деньги ехал зарабатывать и не за трофеями, а попробовать себя в другом чемпионате более высокого уровня, чтобы прогрессировать. В этом он молодец. Пока этот уровень не вывозит, но можно попробовать пойти в другой клуб в той же Италии или другой стране из топ 5, пусть даже это будет клуб послабее. Конечно, нужна игровая практика, но в Локо ему точно делать нечего. Уровень Локо против итальянской команды был виден в недавнем матче ЛЕ, в нашем чемпе он точно прогрессировать не будет. По поводу денег, ну он вроде 2 млн в год в Италии получает, не за бесплатно же...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 00:22
Как по мне, так Переход в Аталанту оказался ошибкой. Миранчук выиграл что-нибудь с Аталантой? Нет. Прокачался ли он там как футболист для последующего перехода в топ-клуб? Нет. Заработал ли он там денег в конце концов? Нет. Ему надо в Локо возвращаться, там хоть контракт будет нормальный. Будущее детям и внукам обеспечит. А в наше время это - самое главное, кто бы что не говорил. С лавки теперь ему будет трудно перейти в хороший иностранный клуб.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 00:17
Второй Кокорин ....
И куда итальянцы смотрят ?
Он хоть виллу на берегу средиземного моря купил ?
Gorasul
Gorasul
02 октября в 23:53
Лентяи должны сидеть на лавке и зарабатывать миллионы евро. Нас же как учили - кто не работает, то ест!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 23:16
Есть подозрения, что Алексея ждет аренда , либо его продажа.
протон
протон
02 октября в 23:12
Надо Миранчуку искать себе другой клуб и проситься в аренду, в Аталанте он явно уже не закрепился
Значит Иличич в топ 15, а Миранчук в топ 25
Тренер Фиорентины Итальяно : Кокорин ?? А кто это ??
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 октября в 23:11, ред.
Сказал "А", говори "Б". соккер жрет моменты инетрвью...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 23:11
Пусть сидит в запасе,его время не пришло!
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