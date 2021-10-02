Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини накануне матча с «Миланом» высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука, редко получающего игровую практику.
Миранчук? Я не могу выпустить 25 игроков, будет время, и место для других игроков освободится. Он хороший парень, все сводится к выбору тренера.
Отличная профессиональная характеристика футболиста от его тренера. ))
Отличная профессиональная характеристика футболиста от его тренера. ))
Какого же уровня игроки РФПЛ в основной массе ?
Какого же уровня игроки РФПЛ в основной массе ?
Удачи, Лёша!!!
Удачи, Лёша!!!
Ни практики...ни рпльного заработка...ни прогресса...ни титулов....ничего...
Одни тренировки да лавка...
Один во Флоренции...другой в Бергамо....сидят....повышают свой класс....и слушают оды какие они молодцы...что уехали "прогрессировать"...))
Лет до 32-х...можно "попрогрессировать" на скамейках....и за мемуары....
...срочно в аренду...
...желательно в Зенит...
Ни практики...ни рпльного заработка...ни прогресса...ни титулов....ничего...
Одни тренировки да лавка...
Один во Флоренции...другой в Бергамо....сидят....повышают свой класс....и слушают оды какие они молодцы...что уехали "прогрессировать"...))
Лет до 32-х...можно "попрогрессировать" на скамейках....и за мемуары....
...срочно в аренду...
...желательно в Зенит...
И куда итальянцы смотрят ?
Он хоть виллу на берегу средиземного моря купил ?
И куда итальянцы смотрят ?
Он хоть виллу на берегу средиземного моря купил ?
Значит Иличич в топ 15, а Миранчук в топ 25
Тренер Фиорентины Итальяно : Кокорин ?? А кто это ??
Значит Иличич в топ 15, а Миранчук в топ 25
Тренер Фиорентины Итальяно : Кокорин ?? А кто это ??