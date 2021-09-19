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Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако» в чемпионате Франции

19 сентября 2021, 15:05
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил мяч в ворота «Ниццы» в матче 6-го тура чемпионата Франции.

Головин открыл счет на 39-й минуте встречи. В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин, который только восстановился после травмы, отметился первым результативным действием.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
19 сентября в 19:26
Пока команда выглядит неважно
Основная проблема - Фофана и Тчуамени, если в прошлом сезоне они божили в центре поля, лучшая связка, то сейчас не очень, как м фолланд
Да и Головин по сути уже и удалился, в этом забил и мог еще один забить, да свой под мяч подставился, в общем тоже не фонтан
idres
idres
19 сентября в 18:14
Дай Бог чтобы не последний
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 17:47
Так держать Саня
протон
протон
19 сентября в 17:34
В отличие от Миранчука в Аталанте, Головин в Монако смог не только закрепиться, но и стать одним из лидеров команды.
Vladimir808
Vladimir808
19 сентября в 15:56
Поздравления!!! Так держать, Саша!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 15:55
В каждом матче должен забивать!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 15:54
Полузащитника Монако и сборной России Александра Головина во Франции назвали самым эффективным футболистом Лиги 1. В матче 27-го тура чемпионата против Бреста он вышел на замену на 59-й минуте и сделал две голевые передачи.
Он провел на поле всего 393 минуты, забил четыре мяча и отдал шесть ассистов. Таким образом, у Александра на гол или пас уходит всего 39 минут. Это лучшее достижение в чемпионате-2020/21 для футболистов, у которых минимум 10 проведенных матчей. Если хочет, то может. Просто травмы мешают ему. А еще его тренер всегда экспериментирует - любит менять его место на поле. По моему это главная причина того, что он мало забивает. Наконец-то надо выбрать оптимальную.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 сентября в 15:16
Ну вот хоть кто-то. А то Миранчука во вчерашней игре чуть ли не худшим признали, а Кокорину недостаточно игрового времени для хет-трика дали. Больше новостей об успехах российских футболистов в топовых чемпионатах нет.
88_DEIVID
88_DEIVID
19 сентября в 15:10, ред.
Раз в сезоне и русское полено стреляет.
Loko57
Loko57
19 сентября в 15:07
Наши поздравления Александру!
swed27
swed27
19 сентября в 15:07
С почином Сашу
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