Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако» в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил мяч в ворота «Ниццы» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Головин открыл счет на 39-й минуте встречи. В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин, который только восстановился после травмы, отметился первым результативным действием.
Он провел на поле всего 393 минуты, забил четыре мяча и отдал шесть ассистов. Таким образом, у Александра на гол или пас уходит всего 39 минут. Это лучшее достижение в чемпионате-2020/21 для футболистов, у которых минимум 10 проведенных матчей. Если хочет, то может. Просто травмы мешают ему. А еще его тренер всегда экспериментирует - любит менять его место на поле. По моему это главная причина того, что он мало забивает. Наконец-то надо выбрать оптимальную.
Он провел на поле всего 393 минуты, забил четыре мяча и отдал шесть ассистов. Таким образом, у Александра на гол или пас уходит всего 39 минут. Это лучшее достижение в чемпионате-2020/21 для футболистов, у которых минимум 10 проведенных матчей. Если хочет, то может. Просто травмы мешают ему. А еще его тренер всегда экспериментирует - любит менять его место на поле. По моему это главная причина того, что он мало забивает. Наконец-то надо выбрать оптимальную.