Головин: «В России многие смотрят игры „Монако“ по телевизору»

Хавбек «Монако» рассказал о своих выступлениях во Франции.

Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят игры «Монако» по телевизору.

Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы знаем, что должны играть лучше с первой и до последней минуты матча. Но мы набираем ход с каждой новой встречей, у меня нет причин беспокоиться по поводу нашего будущего.