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Головин: «В России многие смотрят игры „Монако“ по телевизору»

21 сентября 2021, 21:03

Хавбек «Монако» Александр Головин рассказал о своих выступлениях во Франции.

Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят игры «Монако» по телевизору.

Я думаю, что нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы знаем, что должны играть лучше с первой и до последней минуты матча. Но мы набираем ход с каждой новой встречей, у меня нет причин беспокоиться по поводу нашего будущего.

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Все комментарии
w678ayfctrvr
w678ayfctrvr
22 сентября в 04:26
Только это и делаем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 22:18
Смотрю все игры с Монако только из за Головина и втянулся,теперь болею за них!
drug01
drug01
21 сентября в 22:00
Желаем удачных игр
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 21:49
Головин наша надежда больше никого нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 21:25
Молодец, правильный подход!
Comentarios
Comentarios
21 сентября в 21:20
Канечна смотрим
протон
протон
21 сентября в 21:16
Молодец малой, работай, учись, креативь, всё в твоих руках, ногах и голове)
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 21:14
Они,эти просмотры, много радости не приносят.Неоправданные надежды.
Belgie2020
Belgie2020
21 сентября в 21:11
Да это точно, МатчТВ, футбол 1,2,3 и все остальные футбольные каналы показывают этот фермерский чемп и Сериал, когда шёл нормальный матч Валенсия-Реал..
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