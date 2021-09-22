Головин: «Сегодня нужно было обязательно побеждать»

Полузащитник «Монако» , который получил любопытный рейтинг в FIFA 22, рассказал о победе над «Сент-Этьеном» в матче чемпионата Франции.

Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, все нормально.

Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут.