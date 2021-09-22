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Головин: «Сегодня нужно было обязательно побеждать»

22 сентября 2021, 23:18
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин, который получил любопытный рейтинг в FIFA 22, рассказал о победе над «Сент-Этьеном» в матче чемпионата Франции.

Сегодня нужно было обязательно побеждать и брать три очка. Соперник больше тайма играл в меньшинстве. Понятно, что в такой ситуации речь могла идти только о победе, другой задачи быть не могло. Хорошо, что мы смогли дважды забить во втором тайме.

Мы владели преимуществом, нужно было воплотить его в голы. Это получилось сделать, значит, все нормально.

Сейчас матчи идут один за другим, есть игры чемпионата, Лиги Европы, поэтому ротация неизбежна. Хотя, конечно, готов играть все 90 минут.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
23 сентября в 07:10
С победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 07:07
Монако надо постараться, чтоб вернуться в лидирующую группу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 07:07
Игра моегасков в этом сезоне не впечатляет.
SHMEL258
SHMEL258
23 сентября в 07:03
Вот за кого можно по настоящему порадоваться, так это Саша Головин.
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 06:39
Монако кажется выходит из кризиса.
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 06:29
До хороших мест в чемпионате ещё далеко.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 06:28
Даёшь Санёк, пора становится лидером в команде и сборной
Caniggia
Caniggia
23 сентября в 05:59
Главное, без травм перед Словакией и Словенией!
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 05:39
Результат вполне устраивающий Монако.
ОПС
ОПС
23 сентября в 05:24
Победа нужна всегда.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 04:24
Головин - луч света в нашем футболе.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 04:23
Монако с победой!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 03:59
Молодцы, победили.
1bear
1bear
23 сентября в 03:14
будем надеяться,что клуб выходит из мини кризиса...
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 01:17
Надеюсь что Монако вышел на победный уровень.
Gahi
Gahi
23 сентября в 00:14
Александр Головин на данный момент в рейтинги игры ФИФА 2022 игроков национальной сборной России имеет лучший показатель среди своих партнёров 79, даже виртуально Александр первый. Сейчас важно чтобы помимо клуба Монако у Головина пошла игра в гору и в сборной где команду ждут серьёзные игры в октябре и ноябре. От результатов которых будет многое зависеть, попадёт сборная Россия на Чемпионат Мира в Катар 2022 года или придётся наблюдать этот турнир со стороны. И такие игроки как Александр Головин и Алексей Миранчук должны помочь команде и вместе со своими партнёрами по сборной постараться добиться права играть на этом праздники футбола. Удачи
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 00:03
С чем и поздравляем
протон
протон
23 сентября в 00:01
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.
протон
протон
23 сентября в 00:00
Очень бы хотелось видеть в составе синих Холонда.
Cat01
Cat01
22 сентября в 23:46
Молодец Саня! Поздравляем!!!
протон
протон
22 сентября в 23:36
Александр , и неужели никто не ноет из-за плотного графика , как наши пешеходы ?
beefs
beefs
22 сентября в 23:30
Откровения, откровения, а дальше...
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