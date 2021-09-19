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Аршавин считает, что Алексею Миранчуку стоит подумать о смене команды

19 сентября 2021, 10:31

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который может перебраться в «Милан».

Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», то сейчас лишь редко в каких-то эпизодах видим в «Аталанте».

Думаю, вряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета он не покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то следующим летом стоит подумать о смене команды.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 сентября в 18:25
Сидеть на лавке в Аталанте конечно не лучшая перспектива
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Ruslik1982 (раскрыть)
19 сентября в 13:55
Смешались в кучу кони, люди, ...
88_DEIVID
88_DEIVID
19 сентября в 13:53, ред.
Не с Аталанты надо было начинать. А с клубов типа Сампдории, Фиорентины и т.п. Не хотелось бы, что бы он назад вернулся. Надеюсь, перейдёт в клуб попроще.
Шомуродов правильно начал свой путь в Италии. Единственное, переход в Рому тоже сомнителен. Т.к. Моуриньо Абрахама взял как основного напа.
Ruslik1982
Ruslik1982
19 сентября в 12:26
если даже во французском середнячке не смог выиграть основу у пенсионеров, то что говорить о других командах? какой Милан? назад в россию
Остапчук 67
Остапчук 67
19 сентября в 12:14
Уже взрослый человек, сам пусть решает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 11:40
Аталанта не его команда,надо валить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 сентября в 11:29, ред.
А есть клуб, где он нужен? Его конкурент Малиновский на голову сильнее.
ОПС
ОПС
19 сентября в 10:55
Сам будет решать.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 10:41
И сборную сменить,ибо он хоть из "Локо",хоть из сапога в сборной -никакой!.Вот взял,подумал,сменил...Как просто!!!
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября в 10:34
Пока он в Аталанте чвно не раскрылся.
протон
протон
19 сентября в 10:34
Миранчук в том возрасте когда сидеть на скамейке не лучший вариант
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