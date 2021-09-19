Аршавин считает, что Алексею Миранчуку стоит подумать о смене команды

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который может перебраться в «Милан».
Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», то сейчас лишь редко в каких-то эпизодах видим в «Аталанте».
Думаю, вряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета он не покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то следующим летом стоит подумать о смене команды.
Шомуродов правильно начал свой путь в Италии. Единственное, переход в Рому тоже сомнителен. Т.к. Моуриньо Абрахама взял как основного напа.
Шомуродов правильно начал свой путь в Италии. Единственное, переход в Рому тоже сомнителен. Т.к. Моуриньо Абрахама взял как основного напа.