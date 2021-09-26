Лунёв — о предложении от «Байера»: «Это было на уровне фантастики»

Голкипер поделился впечатлениями от своего перехода в «Байер».

Насколько реальным был вариант с «Байером»? Честно говоря, когда только услышал, это было на уровне фантастики. Были еще варианты из уровня фантастики. Я не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок – все, вопросов не было. Вопрос решен, главное нюансы сделать. Но это не так-то просто было сделать.

Тяжелое решение, но жена меня тогда подбодрила: «Слушай, ты хотел, у тебя была мечта. Сейчас о чем ты вообще думаешь? Не надо ни на что оглядываться. Нам комфортно там, где ты».

После этого груз сомнений ушел. Благодаря этому разговору я принял окончательное решение.