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Лунёв — о предложении от «Байера»: «Это было на уровне фантастики»

26 сентября 2021, 17:50

Голкипер Андрей Лунёв поделился впечатлениями от своего перехода в «Байер».

Насколько реальным был вариант с «Байером»? Честно говоря, когда только услышал, это было на уровне фантастики. Были еще варианты из уровня фантастики. Я не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок – все, вопросов не было. Вопрос решен, главное нюансы сделать. Но это не так-то просто было сделать.

Тяжелое решение, но жена меня тогда подбодрила: «Слушай, ты хотел, у тебя была мечта. Сейчас о чем ты вообще думаешь? Не надо ни на что оглядываться. Нам комфортно там, где ты».

После этого груз сомнений ушел. Благодаря этому разговору я принял окончательное решение.

Недавно агент Александр Маньяков сообщал, что у него было предложение для Лунёва от клуба из Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 сентября в 20:14
смелый парень, молодчина !
Gahi
Gahi
26 сентября в 19:55
В этом решении Лунёва, главное это поддержка близких людей, и ключевое слово "Нам комфортно там, где ты". Удачи
протон
протон
26 сентября в 18:26
Ну байер ничего не потеряет, продаст с выгодой обратно сила паспорта сыграет. Ну и может получится и в основе поиграть
SHMEL
SHMEL
26 сентября в 18:19
А шаг ли это вперёд? Не думаю, что он станет №1 в воротах Байера, скорее всего вечная лавка.
ДСА
ДСА
26 сентября в 18:17
Лишь бы теперь жену не разочаровал.
beefs
beefs ответ Cat01 (раскрыть)
26 сентября в 18:10
А чем лучше там лавка?...
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 18:04
Удачи ему. Мало у нас таких кто уезжает из золотой клетки.
Cat01
Cat01
26 сентября в 18:03
Это лучше чем в Зените
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 18:03
Андрей правильно сделал, что уехал. Удачи ему.
drug01
drug01
26 сентября в 18:02
Желаем успешной игры... Очень рады!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 17:57
Лишь бы у него получилось...
shlomo
shlomo
26 сентября в 17:51
Тебе бы еще и игровой практики побольше...
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