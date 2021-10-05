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Промес пропустит из-за травмы 3 недели

вчера, 15:15

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды Квинси Промес прошел углубленное медобследование после травмы.

Футболист получил повреждение в игре 10-го тура РПЛ с «Ахматом», по итогам которой он стал лучшим игроком встречи.

У хавбека было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление потребуется около трех недель.

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
вчера в 22:00
Очень жаль. С Лестером придется справляться без Антохи. Мокрое вязкое поле Грозного привело к травме.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
Жаль. Скорейшкго ему выздоровления!
протон
протон
вчера в 20:24, ред.
Квинси здоровья. Очень не вовремя, но травмы не выбирают когда их получают к сожалению. А некоторым представителям некоторых клубов которые писали гадости на ветке вчера про травму Понсе и сегодня про травму Промеса желаю игрокам их клубов как можно меньше травм на футбольном поле. Адекватным болельщикам других клубов спасибо за поддержку! Все мы люди и к любому может прийти беда. В любой ситуации нужно оставаться Человеком именно так с большой буквы!
протон
протон
вчера в 20:23
Жаль, здоровья Квинси. Игнатов надеюсь воспользуется по полной возможностью и проявит себя как следует!
Одни потери. Только все начало налаживаться. Равнозначной замены нет. Здоровья Промесу и быстрого восстановления.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:43
Нет слов, одни разочарования.
Маленькая серия удачных матчей стоила очень дорого 😔🙆🏻‍♂️
🙍🏾‍♂️Скорейшего возвращения на поле🤞
Денис Каменский
Денис Каменский
вчера в 17:57
ну 3 недели проигрышей значит будет
112910415
112910415
вчера в 17:43
ни разу не хорошо ...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:13, ред.
К игре с Динамо из атакующих игроков один Соболев в строю, да и тот в шлеме!
Поправляйся Антоха!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 16:53
Этот 24 Ломовицкий . Больше некому .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:52
Да что за на Х... ? Джикию и Бакаева нужно срочно из сборной возвращать ,от греха подальше ! Там и так всё ясно .
phantom-k
phantom-k
вчера в 16:36
Охххх блин. А кто играть то будет???
quinn-se
quinn-se
вчера в 15:47
Братухе здоровья!
brooks
brooks
вчера в 15:29
Ждём тогда к Лестеру.
Все травмированные поправляйтесь!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:27
Раньше - это была бы значимая потеря , а сейчас - это типа : копеечка куда то закатилась.
makkie
makkie
вчера в 15:22
Прямо эпидемия с этими травмами...
Итого, в Спартаке из-за повреждений не могут играть:

- Маслов
- Рассказов
- Кутепов
- Зобнин
- Хендрикс
- Промес
- Ларссон
- Понсе
- Мелкадзе

Полноценный состав набирается. Что-то явно с подготовкой к сезону напортачили, игроки не выдерживают и ломаются в официальных матчах. Напасть какая-то...

Надеюсь, к Динамо будут готовы хотя бы Ларссон и Зобнин.
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