Промес пропустит из-за травмы 3 недели

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вчера, 15:15

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды прошел углубленное медобследование после травмы.

Футболист получил повреждение в игре 10-го тура РПЛ с «Ахматом», по итогам которой он стал лучшим игроком встречи.

У хавбека было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление потребуется около трех недель.