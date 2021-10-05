Промес пропустит из-за травмы 3 недели

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды Квинси Промес прошел углубленное медобследование после травмы.
Футболист получил повреждение в игре 10-го тура РПЛ с «Ахматом», по итогам которой он стал лучшим игроком встречи.
У хавбека было диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава. На восстановление потребуется около трех недель.
Одни потери. Только все начало налаживаться. Равнозначной замены нет. Здоровья Промесу и быстрого восстановления.
Одни потери. Только все начало налаживаться. Равнозначной замены нет. Здоровья Промесу и быстрого восстановления.
Маленькая серия удачных матчей стоила очень дорого 😔🙆🏻♂️
🙍🏾♂️Скорейшего возвращения на поле🤞
Маленькая серия удачных матчей стоила очень дорого 😔🙆🏻♂️
🙍🏾♂️Скорейшего возвращения на поле🤞
Поправляйся Антоха!
Поправляйся Антоха!
Все травмированные поправляйтесь!
Все травмированные поправляйтесь!
Итого, в Спартаке из-за повреждений не могут играть:
- Маслов
- Рассказов
- Кутепов
- Зобнин
- Хендрикс
- Промес
- Ларссон
- Понсе
- Мелкадзе
Полноценный состав набирается. Что-то явно с подготовкой к сезону напортачили, игроки не выдерживают и ломаются в официальных матчах. Напасть какая-то...
Надеюсь, к Динамо будут готовы хотя бы Ларссон и Зобнин.
Итого, в Спартаке из-за повреждений не могут играть:
- Маслов
- Рассказов
- Кутепов
- Зобнин
- Хендрикс
- Промес
- Ларссон
- Понсе
- Мелкадзе
Полноценный состав набирается. Что-то явно с подготовкой к сезону напортачили, игроки не выдерживают и ломаются в официальных матчах. Напасть какая-то...
Надеюсь, к Динамо будут готовы хотя бы Ларссон и Зобнин.